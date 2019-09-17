1955 model Porsche'yi öyle bir hale getirdi ki... Görenler şaşkına döndü!

1955 model Porsche 356B'yi satın alan adam herkesi şaşırttı. Porsche hayranı olan bir kişi 1955 model yüzüne bakılmayacak durumda olan aracı öyle bir hale getirdi ki görenlerin ağzı açık kaldı. Porsche markası 1947 yılında Ferry Porsche tarafından kurulmuş bir spor araba markasıdır. Marka 1970'li yıllarda spor arabalar arasında zirveye yerleşmiştir. ilk büyük başarıyı Porsche 911 piyasaya sürerek yaşamışlardır.

17.09.2019 10:42 - Son Güncelleme: 17.09.2019 10:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





