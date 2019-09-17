1955 model Porsche'yi öyle bir hale getirdi ki... Görenler şaşkına döndü!
1955 model Porsche 356B'yi satın alan adam herkesi şaşırttı. Porsche hayranı olan bir kişi 1955 model yüzüne bakılmayacak durumda olan aracı öyle bir hale getirdi ki görenlerin ağzı açık kaldı. Porsche markası 1947 yılında Ferry Porsche tarafından kurulmuş bir spor araba markasıdır. Marka 1970'li yıllarda spor arabalar arasında zirveye yerleşmiştir. ilk büyük başarıyı Porsche 911 piyasaya sürerek yaşamışlardır.
Belli bir dönem geçtikten sonra wolkswagen şirketi ile yakınlaşır. Bazı projelerde beraber çalışmalar yapmışlardır. Porsche markası sadece spor araba üretimi yapmamıştır. 1950 ve 1960 dönemlerinde traktör üretmişlerdir. Daha sonra uçak motoru üretimine geçmiştir. Porsche markasının şuan üretilmekte olan modelleri; Porsche boxster, Porsche cayman, Porsche 911, Porsche panamera, Porsche cayenna ve Porsche 911 GT3. Önceden üretilen fakat günümüzde üretilmeyen modellerde vardır.
Bunlar; Porsche 356, Porsche 550 spyder, Porsche 912, Porsche 914, Porsche 924, Porsche 928, Porsche 944, Porsche 959, Porsche 968 ve Porsche carrera GT. Porsche markasının sadece yarışlar için hazırlanmış modelleri mevcuttur. Bunlar; Porsche 64, Porsche 718, Porsche 804, Porsche 904, Porsche 906, Porsche 907, Porsche 908 Porsche 910, Porsche 911, Porsche 914, Porsche 917, Porsche 934, Porsche 935 ve Porsche 936 modellerden bazılarıdır.
Porsche motorlu Mclaren otomobilleri 25 defa Formula 1 zaferi 2 defa Formula 1 üreticiler birinciliği ve 3 defa formula 1 pilotlar dünya şampiyonluğunu kazanmıştır. Ferdinand Porsche'un torunu Ferdinand Piech Wolkswagen tarafından şirket aile içinde bir araya toplanmıştır. Daha sonraları Porsche markasının yüzde 50 si Wolkswagen markası tarafından satın alınmıştır.