15 bin TL'ye bile araba var! En ucuz otomobiller gün yüzüne çıktı! SGK tüm listeyi yayımladı! Hepsi kefilsiz, şartsız, satılıyor...

Araba almak isteyenler fiyatları yüksek bulduğu için uygun zamanı bekliyordu. Beklenen o gün geldi. SGK ile 15, 30, 50, 100 bin TL'ye otomobil bulmam mümkün. SGK'nın yayımladığı listeye göre Türkiye'nin 81 ilinde, özellikle de İstanbul'da bir çok araç icradan satışa çıkarıldı. Kimi 2005 model, kimi 2009... Tüm listeye haberimizde yer verdik. Listeden istediğiniz, cebinize uygun otomobilleri seçip pazarlık ya da açık arttırma yöntemi ile SGK'dan anahtar teslim alabilirsiniz. Satıştaki otomobillerin tüm özelliklerine de yine listeden bakabilirsiniz. İşte SGK icralık otomobiller...