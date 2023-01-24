123 bin TL İNDİRİMLİ Fiat engelsiz sıfır otomobil! 2023 ÖTV'siz en uygun sıfır araba listesi! Volkswagen, Renault, Peugeot güncel fiyat listesi...

En uygun sıfır araa fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Fiat engelsiz olarak açıkladığı ÖTV indirimli fiyatları ise büyük ilgi çekti. Birçok araba markasının indiirmli fiyatı merak ediliyor. İşte 2023 güncel ÖTV'siz araç fiyatları...