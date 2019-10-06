1200 TL'ye aldığı Ford Mustang'i böyle restore etti! 8 milyon liraya sattı
Hurda halde olarak 1200 TL'ye aldığı efsane otomobil Ford Mustang'i 8 milyon liraya satan adam sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yaptığı modifiye ile otomobili adete tanınmaz bir hale getiren otomobil sever görenleri adeta şaşkına çevirdi. İşte modifiye ile gelen ve ortaya çıkan muhteşem otomobil... Mustang, Amerikan otomobil üreticisi Ford tarafından yine kendi ürettikleri Ford Falcon modelinden esinlenilerek üretilen ve artık efsaneler arasına ismini yazdırmış bir "Pony Car". Hatta "Pony Car" sınıfının doğuşu da Ford Mustang ile birlikte olmuş. İlk olarak 1962 yılında konsept olarak üretilen 2 kapılı ve 4 kapılı Mustang modellerinden sonra Mustang'in ilk seri üretim versiyonu 1964 yılının ortalarında satışa sunuldu.
FORD MUSTANG HAKKINDA
Ford Mustang, Ford tarafından Ford Falcon modelinden esinlenerek üretilen otomobil, ilk kez 9 Mart 1964'te Ford'un Michigan Dearborn'daki tesislerinde üretilmiştir. 17 Nisan 1964 yılındaki New York Fuarında görücüye çıkan otomobil 1964 yılında başrolünde Sean Connery'in oynadığı James Bond Goldfinger(Altın Parmak) filminde boy göstermiştir. Ayrıca 17 Şubat 2008'de ABD'de gösterime giren Knight Rider sinema filminde de kendi kendine hareket edebilebilen, konuşabilen akıllı otomobil KITT ise 5. nesil Ford Mustang GT500KR Shelby kullanılmaktadır.
2015 Yılında Ford Mustang 'i yeniledi . Convertible ve Fastback gövde tipleriyle piyasaya sürülen Mustang 2,3 EcoBoost ve 5.0 V8 motor seçenekleriyle alıcıya çıktı. 2015 Mustang GT Shelby GT350 de bu kasa üzeride yeniden doğdu.