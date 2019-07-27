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1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar.. Modifiye sevenlerin dikkatini çeken değişim

1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar... Modifiye sevenlerin dudaklarını uçuklatan inanılmaz değişim herkesten tam not aldı. Eski otomobillere düşkün olan bir adam külüstür bir aracı satın aldı. Sadece 1200 TL verip aldığı otomobil görenleri dehşete düşürdü. Herkesin ilk başta çılgın gözüyle baktığı modifiye uzmanı olmaz denileni yaptı ve herkesin takdirini kazandı. Hurda araçtan servete dönüştürdüğü otomobilini sosyal medya hesabından paylaşan kişi, yeni arabasına gelen milyonluk teklifleri tek tek reddetti. İşte gören herkesin 'yok artık' dediği o inanılmaz değişim.

27.07.2019 00:44 - Son Güncelleme: 27.07.2019 00:49
1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar.. Modifiye sevenlerin dikkatini çeken değişim

Herkesin peşinde olduğu modifiye harikası otomobilin müthiş değişimi kameralara an be an böyle yansıdı.

1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar.. Modifiye sevenlerin dikkatini çeken değişim
1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar.. Modifiye sevenlerin dikkatini çeken değişim
1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar.. Modifiye sevenlerin dikkatini çeken değişim
1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar.. Modifiye sevenlerin dikkatini çeken değişim
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