1 Mayıs'tan itibaren başlıyor! Daha önce yüzde 1.5 olarak uygulanıyordu! Yeni tarife geçerli olacak! 25 milyonun üzerinde araç sahibini ilgilendiriyor!

Arabası olan herkesi doğrudan ilgilendiriyor. 1 Mayıs 2022 tarihine dikkat! Bu tarihten itibaren fiyatlar değişiyor. Yaptırılması zorunlu olan Trafik Sigortasında fahiş fiyat artışlarını kontrol etmek için 2017 yılında 'tavan fiyat' uygulamasına geçilmişti. Buna göre sigorta bedelleri illere ve basamaklara göre belli tutarların üzerine çıkamıyor. Aylık olarak güncellenen bu tavan fiyatlarında 31 Aralık 2021'e kadar bir önceki aya göre artış yüzde 1'di. 2022 yılı itibariyle de artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başladı. 1 Mayıs itibariyla da yeni tarifeye geçilecek. İşte detaylar...