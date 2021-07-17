Zuhal Topal'ı hiç böyle görmediniz! Siyah mayosu ile fıskiyelere daldı takipçileri şaşkına döndü o paylaşım çok konuşuldu
Zuhal Topal siyah mayosu ile fıskiyelere daldı görenler şaşkına döndü! Yaz aylarının gelmesi ile tatil sezonunu açan ünlü sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncu, siyah mayosu ile fıskiyelerin arasında eğlendiği anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu. Topal, "Bilin bakalım, çocukları bahane ederek fıskiyelere dalan kim?" notunu düştüğü paylaşımla takipçilerini gülümsetirken fit haliyle dikkat çekti. İşte Zuhal Topal'ın o paylaşımı...
17.07.2021 22:19
- Son Güncelleme: 17.07.2021 22:33
Ünlü oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, yoğun geçen sezonun ardından tatile çıktı. Tatilde verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmeyen Topal, Instagram hesabında yayınladığı son video ile takipçilerini şaşkına çevirdi.
Zuhal Topal, siyah mayosu ile fıskiyelerin arasına dalıp çocuklar gibi eğlendiği anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında paylaştı.