Zuhal Topal kahkahaya boğuldu! Yorum yağdı! Yemekteyiz'in yeni yarışmacıları sosyal medyayı salladı! Safter Karabetça ve Batuhan Kutlusoy...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni yarışmacıları belli oldu. Bu hafta 1. gün Safter Karabetça kendi evinin mutfağında hünerlerini sergileyecek. 5 yeni yarışmacı arasında en dikkat çeken yarışmacılar Safter Karabetça ve Batuhan Kutlusoy oldu. Sosyal medyada bir hayli tanınan iki isim de aynı hafta yarışacak. Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumuyla hafta içi her gün ekrana gelen Yemekteyiz programına damga vuran yarışmacılar sosyal medyada da çok konuşuldu. Programın İnsgram hesabından paylaşılan fragman binlerce yorum ve beğeni aldı. Özellikle Safter Karabetça ve Batuhan Kutlusoy'un hayranları beğeni yağmuruna tuttu. Peki Safter Karabetça ve Batuhan Kutlusoy kimdir? İşte yeni bölümden detaylar...