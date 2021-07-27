Zuhal Topal bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı mayolu pozlarıyla olay olan Zuhal Topal meğer...
Zuhal Topal bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı... Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve özellikle tatil pozlarıyla çok konuşulan sunucu Zuhal Topal'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Instagram'da yaptığı iddialı paylaşımlarla dikkat çeken Zuhal Topal'ın özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Zuhal Topal kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Topal'ın yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Zuhal Topal'ın yaşı...
27.07.2021 23:54
- Son Güncelleme: 28.07.2021 00:31
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve özellikle tatil pozlarıyla çok konuşulan sunucu Zuhal Topal'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İnternet kullanıcıları, özellikle ünlü sunucunun yaşını merak ederek "Zuhal Topal kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. İşte başta Zuhal Topla olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...