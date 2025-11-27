PODCAST CANLI YAYIN

Zuhal Topal 12 yıldır neden dizilerde oynamadığını açıkladı

Sihirli Annem, Selena, Geniş Aile ve Avrupa Avrupa gibi Türk televizyon tarihine damga vuran pek çok projede rol alan ünlü isim Zuhal Topal, hayranlarının merakla beklediği sorunun cevabını sonunda verdi.

Giriş Tarihi:
Tam 12 yıldır setlerden uzak duran ve kariyerine sunuculukla devam eden Topal, oyunculuğa neden dönmediğini ilk kez bu kadar samimi ve net bir şekilde açıkladı.

"Yemekteyiz" Programında Gelen O Kritik Soru!

Son yıllarda adını "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programıyla özdeşleştiren başarılı sunucu, programın bir bölümünde kendisine yöneltilen "Neden sizi yeni bir dizide görmüyoruz?" sorusuna içtenlikle yanıt verdi. Seyircinin ve basının uzun süredir cevabını aradığı bu sorunun ardındaki gerçek neden, aslında Türk dizi sektörünün kanayan yarasına parmak basıyordu.

OYUNCULUĞA DÖNÜŞÜN ÖNÜNDEKİ DEV ENGEL: DİZİ SÜRELERİ!

Zuhal Topal, oyunculuğa geri dönmek istememesinin ardındaki en büyük ve en yıpratıcı etkenin Türkiye'deki dizi sürelerinin inanılmaz derecede uzaması olduğunu vurguladı. Açıklamasında, eski çalışma koşulları ile günümüzdeki set temposunu kıyaslayarak çarpıcı bir tablo çizdi:

  • Eski Sitcomlar: Topal'ın oyunculuk yaptığı dönemlerde, diziler genellikle 20-30 dakikalık, keyifli ve tempolu işlerdi.

  • Günümüz Dizileri: Şimdilerde ise dizilerin yayın süresi maalesef neredeyse üç saate (2,5 - 3 saat) ulaşmış durumda.

Ünlü isim, bu durumun hem fiziksel hem de mental açıdan aşırı derecede yıpratıcı olduğunu ifade ederek, "Ben o tempoyu kaldıramam. İnsanlar o tempoyu yakalamak için haftada 6 gün, sabahtan bir dahaki sabaha kadar çalışıyorlar" sözleriyle setlerin zorluğunu gözler önüne serdi.

ZUHAL TOPAL'DAN SEKTÖRE ÇAĞRI: "SİTCOMLAR GERİ GELSİN!"

Başarılı oyuncu ve sunucu, sadece kendi tercihini değil, sektörün genel sorununu da dile getirerek bir çağrıda bulundu. Dramaların uzun ve yorucu çalışma saatleri nedeniyle daha az tercih edildiğini belirten Topal'ın özlem dolu isteği dikkat çekti:

"Keşke tekrar sitcomlar gündeme gelse, popüler olsa da yapılsa. Hem daha fazla komedi işi olsun, gülmek istiyoruz. Hem de maliyetler daha düşük, daha insani çalışma saatleri olur."

Bu sözler, sektörde daha insancıl çalışma koşullarına duyulan büyük bir özlemi de ortaya koydu.

SON PERDE NE ZAMAN KAPANMIŞTI?

Zuhal Topal'ın oyuncu olarak yer aldığı son büyük proje, 2011-2013 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan ve sevilen bir komedi dizisi olan Avrupa Avrupa olmuştu. Bu projeden sonra setlere veda eden Topal, aradan geçen 12 yılda sadece sunuculuk kariyerine odaklanarak ekranlarda kalmaya devam etti. Hayranları, Topal'ın bu şartların değişmesi durumunda komedi projeleriyle yeniden setlere dönme ihtimalini heyecanla bekliyor.

Fotoğraflar: Instagram

