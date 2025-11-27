Zuhal Topal 12 yıldır neden dizilerde oynamadığını açıkladı

ZUHAL TOPAL'DAN SEKTÖRE ÇAĞRI: "SİTCOMLAR GERİ GELSİN!"

Başarılı oyuncu ve sunucu, sadece kendi tercihini değil, sektörün genel sorununu da dile getirerek bir çağrıda bulundu. Dramaların uzun ve yorucu çalışma saatleri nedeniyle daha az tercih edildiğini belirten Topal'ın özlem dolu isteği dikkat çekti:

"Keşke tekrar sitcomlar gündeme gelse, popüler olsa da yapılsa. Hem daha fazla komedi işi olsun, gülmek istiyoruz. Hem de maliyetler daha düşük, daha insani çalışma saatleri olur."

Bu sözler, sektörde daha insancıl çalışma koşullarına duyulan büyük bir özlemi de ortaya koydu.