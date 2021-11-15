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Haberler Magazin Ziynet Sali yatak odası paylaşımıyla tam bir olay! Sosyal medyayı sallayan Ziynet'in derin yırtmaçlı siyah sateni ortalığı yıktı geçti

Ziynet Sali yatak odası paylaşımıyla tam bir olay! Sosyal medyayı sallayan Ziynet'in derin yırtmaçlı siyah sateni ortalığı yıktı geçti

Ziynet Sali yatak odası paylaşımıyla tam bir olay! Sosyal medyayı sallayan Ziynet'in derin yırtmaçlı siyah sateni ortalığı yıktı geçti... Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan şarkıcı Ziynet Sali Instagram'dan yine çok konuşulacak fotoğraflar paylaştı. Ekim ayında mayolu kareleri ile gündeme bomba gibi düşen Ziynet bu kez de yatak odası pozlarıyla adından söz ettirdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma, "Yıllar meydan okuyor", "Genç kızlara taş çıkartır" yorumları yapıldı. İşte Ziynet Sali'nin sosyal medyayı kasıp kavurduğu o paylaşımı...

15.11.2021 12:40 - Son Güncelleme: 15.11.2021 12:40
Ziynet Sali yatak odası paylaşımıyla tam bir olay! Sosyal medyayı sallayan Ziynet’in derin yırtmaçlı siyah sateni ortalığı yıktı geçti

Ziynet Sali yatak odası paylaşımıyla tam bir olay! Sosyal medyayı sallayan Ziynet'in derin yırtmaçlı siyah sateni ortalığı yıktı geçti...

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Ziynet Sali yatak odası paylaşımıyla tam bir olay! Sosyal medyayı sallayan Ziynet’in derin yırtmaçlı siyah sateni ortalığı yıktı geçti

Sevilen şarkıcı Ziynet Sali, yıllardır dert yandığı geğirme hastalığından sonunda kurtuldu.

Ziynet Sali yatak odası paylaşımıyla tam bir olay! Sosyal medyayı sallayan Ziynet’in derin yırtmaçlı siyah sateni ortalığı yıktı geçti

Sadece yakın çevresinin bildiği rahatsızlığı ilk kez katıldığı bir TV programında patlak veren Sali, geçtiğimiz aylarda apar topar tedavi oldu.

Ziynet Sali yatak odası paylaşımıyla tam bir olay! Sosyal medyayı sallayan Ziynet’in derin yırtmaçlı siyah sateni ortalığı yıktı geçti

Yıllar önce katıldığı canlı yayında geğiren ve durumu toparlamaya çalışan Sali, 'Kendini rezil ediyorsun' diyen Beyazıt Öztürk'e mahcup olmuştu.

Ziynet Sali yatak odası paylaşımıyla tam bir olay! Sosyal medyayı sallayan Ziynet’in derin yırtmaçlı siyah sateni ortalığı yıktı geçti

5 KİLO ZAYIFLADI

Durumundan hep şikayetçi olan ve ne yaptıysa çare bulamayan sanatçı, Kardiyoloji uzmanı Dr. Hamit Çelik'e giderek tedavi oldu.

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