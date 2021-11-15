Ziynet Sali yatak odası paylaşımıyla tam bir olay! Sosyal medyayı sallayan Ziynet'in derin yırtmaçlı siyah sateni ortalığı yıktı geçti
Ziynet Sali yatak odası paylaşımıyla tam bir olay! Sosyal medyayı sallayan Ziynet'in derin yırtmaçlı siyah sateni ortalığı yıktı geçti... Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan şarkıcı Ziynet Sali Instagram'dan yine çok konuşulacak fotoğraflar paylaştı. Ekim ayında mayolu kareleri ile gündeme bomba gibi düşen Ziynet bu kez de yatak odası pozlarıyla adından söz ettirdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma, "Yıllar meydan okuyor", "Genç kızlara taş çıkartır" yorumları yapıldı. İşte Ziynet Sali'nin sosyal medyayı kasıp kavurduğu o paylaşımı...
15.11.2021 12:40
- Son Güncelleme: 15.11.2021 12:40