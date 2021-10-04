Ziynet Sali derin dekolteli mayosuyla şov yaptı! ‘Biz bitti demeden bitmez’ dedi ortalığı kasıp kavurdu yıllara meydan okudu
Ziynet Sali derin dekolteli mayosuyla şov yaptı! Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Derin dekolteli mayosu ile objektif karşısına geçen Sali, paylaşımının altına ise "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez…" notunu düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma, "Yıllar meydan okuyor", "Genç kızlara taş çıkartır" yorumları yapıldı. İşte Ziynet Sali'nin sosyal medyayı kasıp kavurduğu o paylaşımı...
04.10.2021 18:24
- Son Güncelleme: 04.10.2021 18:54
2019 yılında gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Ziynet Sali, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu.