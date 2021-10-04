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Ziynet Sali derin dekolteli mayosuyla şov yaptı! ‘Biz bitti demeden bitmez’ dedi ortalığı kasıp kavurdu yıllara meydan okudu

Ziynet Sali derin dekolteli mayosuyla şov yaptı! Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Derin dekolteli mayosu ile objektif karşısına geçen Sali, paylaşımının altına ise "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez&hellip;" notunu düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma, "Yıllar meydan okuyor", "Genç kızlara taş çıkartır" yorumları yapıldı. İşte Ziynet Sali'nin sosyal medyayı kasıp kavurduğu o paylaşımı...

04.10.2021 18:24 - Son Güncelleme: 04.10.2021 18:54
Ziynet Sali derin dekolteli mayosuyla şov yaptı! ‘Biz bitti demeden bitmez’ dedi ortalığı kasıp kavurdu yıllara meydan okudu

2019 yılında gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Ziynet Sali, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu.

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Ziynet Sali derin dekolteli mayosuyla şov yaptı! ‘Biz bitti demeden bitmez’ dedi ortalığı kasıp kavurdu yıllara meydan okudu

Ünlü şarkıcı, derin göğüs dekolteli mayosuyla kumsalda verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı.

Ziynet Sali derin dekolteli mayosuyla şov yaptı! ‘Biz bitti demeden bitmez’ dedi ortalığı kasıp kavurdu yıllara meydan okudu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Ziynet Sali derin dekolteli mayosuyla şov yaptı! ‘Biz bitti demeden bitmez’ dedi ortalığı kasıp kavurdu yıllara meydan okudu

Ziyent Sali'nin "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez…" notunu düştüğü paylaşımı sosyal medyaya damga vururken takipçileri ünlü şarkıcıyı iltifat yağmuruna tuttu.

Ziynet Sali derin dekolteli mayosuyla şov yaptı! ‘Biz bitti demeden bitmez’ dedi ortalığı kasıp kavurdu yıllara meydan okudu

Fit haliyle takipçilerinden tam not alan şarkıcıya, "Yıllar meydan okuyor", "Genç kızlara taş çıkartır" yorumları yapıldı.

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