Zeynep Tuğçe Bayat ve eşi Cansel Elçin aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Kuruluş Osman'ın yıldızından aldırışsız romantizm
Tatilde habercilere yakalananlar kervanına Zeynep Tuğçe Bayat-Cansel Elçin çifti de katıldı... Son olarak Kuruluş Osman dizisinde rol alan güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ve kendisi gibi oyuncu eşi Cansel Elçin 2020 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift tatil sezonunu açtı, mavi tura çıktı. Göcek-Fethiye hattında koyları geziyorlar. Birlikte deniz keyfi yaparken görüntülenen çift, romantik dakikalar yaşadı.
09.07.2021 08:54
- Son Güncelleme: 09.07.2021 08:54
'Gönülçelen' dizisinde tanışan Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, Eylül 2020'de mutluluğa imza atmıştı.
Çift sezonu açtı. Mavi tura çıktı. Göcek-Fethiye hattında koyları geziyorlar.
Cansel Elçin-Zeynep Tuğçe Bayat çifti, önceki gün Muğla Bozburun'daki teknelerinde objektiflere takıldı.
Eşi Zeynep Tuğçe Bayat'a elleriyle güneş kremi süren Cansel Elçin, sonrasında teknenin merdivenlerinden balıklama atlayarak kendisini serin sulara bıraktı.
Eşinin denize girdiğini girdiğini fark eden Bayat, Elçin'den kısa süre sonra denize girdi. Suyun içerisinde şakalaşan aşıklar birbirlerine öpücüklere boğdu.