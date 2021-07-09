Zeynep Tuğçe Bayat ve eşi Cansel Elçin aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Kuruluş Osman'ın yıldızından aldırışsız romantizm

Tatilde habercilere yakalananlar kervanına Zeynep Tuğçe Bayat-Cansel Elçin çifti de katıldı... Son olarak Kuruluş Osman dizisinde rol alan güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ve kendisi gibi oyuncu eşi Cansel Elçin 2020 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift tatil sezonunu açtı, mavi tura çıktı. Göcek-Fethiye hattında koyları geziyorlar. Birlikte deniz keyfi yaparken görüntülenen çift, romantik dakikalar yaşadı.

09.07.2021 08:54 - Son Güncelleme: 09.07.2021 08:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





