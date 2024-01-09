Zeynep Koçak elinde paspasla Boğaz manzaralı evini dip köşe temizledi! O anları anbean yayınladı! “Koltukları çektim her yeri...”

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile hafızalara kazınan ve bir dönem de Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Zeynep Koçak, geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, şimdi ise temizlik videosuyla gündem oldu. Boğaz manzaralı evini dip köşe temizleyen Koçak, o anları kayıt altına alarak yayınladı. Koçak'ın evi dikkat çekti.
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile hafızalara kazınan Zeynep Koçak, bir dönem Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.
Son dönemlerde de geçirdiği estetik operasyonlarıyla konuşulan Koçak, şimdi ise sosyal medya hesabında yayınladığı görüntülerle adından söz ettirdi.
Evini dip köşe temizleyen Koçak, o anları kayıt altına alarak yayınladı. Koltukların altına kadar her yeri sildiğini dile getiren ünlü oyuncu, kısa sürede gündem oldu.