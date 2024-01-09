Zeynep Koçak elinde paspasla Boğaz manzaralı evini dip köşe temizledi! O anları anbean yayınladı! “Koltukları çektim her yeri...”

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile hafızalara kazınan ve bir dönem de Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Zeynep Koçak, geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, şimdi ise temizlik videosuyla gündem oldu. Boğaz manzaralı evini dip köşe temizleyen Koçak, o anları kayıt altına alarak yayınladı. Koçak'ın evi dikkat çekti.