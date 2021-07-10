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Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel’i fena zorladı! Maaile spor yaptılar ilk pes eden bakın kim oldu

Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel'i fena zorladı! Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Zeynep Demirel, ailesi ile birlikte spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. İlk olarak kızıyla spor yaptığı görülen bir videoyu paylaşan Zeynep Demirel, ardından eşi Volkan Demirel ile kozlarını paylaştığı anları yayınladı. Bakın ilk pes eden kim oldu…

10.07.2021 19:36 - Son Güncelleme: 10.07.2021 19:43
Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel’i fena zorladı! Maaile spor yaptılar ilk pes eden bakın kim oldu

Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Zeynep Demirel, ailesi ile birlikte spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı.

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Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel’i fena zorladı! Maaile spor yaptılar ilk pes eden bakın kim oldu

Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Zeynep Demirel, ilk olarak minik kızı ile spor yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel’i fena zorladı! Maaile spor yaptılar ilk pes eden bakın kim oldu

Daha sonra ise sporuna eşi Volkan Demirel ile devam eden ünlü isim, o anları da takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi.

Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel’i fena zorladı! Maaile spor yaptılar ilk pes eden bakın kim oldu

Birbirinden zor hareketlerle yorucu bir antrenman yapan Demirel çifti, spor videolarıyla adeta sosyal medyaya damga vurdu.

Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel’i fena zorladı! Maaile spor yaptılar ilk pes eden bakın kim oldu

Ünlü çiften ilk pes eden isim ise Volkan Demirel oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Zeynep, Volkan'ı fena zorladı" yorumunda bulundu.