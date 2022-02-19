Zeynep Billur Uludağ'ın estetiksiz görüntüsü sosyal medyayı salladı! Yemekteyiz programından sonra takipçi sayısını ikiye katlamıştı! Meğer komple...
TV 8'de yayınlanan Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün ekrana gelen Yemekteyiz programına bu hafta Zeynep Billur Uludağ damga vurdu. 5 gün boyunca iğnelemediği insan bırakmayan Uludağ daha 1. günde sözleriyle diğer tüm yarışmacıların radarına girdi. Öyle ki yarışmacılar Zeynep Hanım'a birlikte savaş açtı. Hal böyle olunca da kendi gününde 4 yarışmacı birden Zeynep Hanım'a cephe aldı, menüsünü yerden yere vurdu. Programın izleyicileri Zeynep Hanım'ın sözlerinin yanı sıra dış görünüşü hakkında da çok konuştu. Meğer yüzünde bir çok estetik bulunuyormuş. İşte dişli yarışmacının estetiksiz hali...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının en iddialı yarışmacılarından Zeynep Billur Uludağ'ın estetiksiz hali ortaya çıktı. Yarışmaya başlamadan önce sosyal medyada çok az takipçi sayısı olan Uludağ'ın fenomen yarışmadan sonra 22,6 bin takipçiye ulaşması dikkatlerden kaçmadı. İnstagram hesabını aktif kullanan yarışmacı 1. günden beri estetikleriyle konuşuluyordu. Eski fotoğraflarını görenler şok şaşırdı. İşte saç renginden, dudaklarına, burnundan çene hattına kadar bir çok değişim yaşayan yarışmacının eski ve yeni hali arasındaki farklar...
Haftanın 5 günü yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacının son gününe gelindi. 5 gün boyunca en çok Zeynep Billur Uludağ konuşuldu. Nedeni ise Zeynep Hanım'ın sık sık diğer yarışmacılara laf atmasıydı.
Yarışmaya başlamadan önce İnstagram hesabında az takipçisi bulunan Zeynep Billur Uludağ'ın şimdilerde takipçi sayısı 22,7 bin.