Zeynep Billur Uludağ’ın estetiksiz görüntüsü sosyal medyayı salladı! Yemekteyiz programından sonra takipçi sayısını ikiye katlamıştı! Meğer komple...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının en iddialı yarışmacılarından Zeynep Billur Uludağ'ın estetiksiz hali ortaya çıktı. Yarışmaya başlamadan önce sosyal medyada çok az takipçi sayısı olan Uludağ'ın fenomen yarışmadan sonra 22,6 bin takipçiye ulaşması dikkatlerden kaçmadı. İnstagram hesabını aktif kullanan yarışmacı 1. günden beri estetikleriyle konuşuluyordu. Eski fotoğraflarını görenler şok şaşırdı. İşte saç renginden, dudaklarına, burnundan çene hattına kadar bir çok değişim yaşayan yarışmacının eski ve yeni hali arasındaki farklar...