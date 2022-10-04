Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı o isim bakın kimmiş! 11 ay evli kaldığı Tolga Akış, Çağla Şıkel'le anılmıştı...
Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı o isim bakın kimmiş! 11 ay evli kaldığı Tolga Akış, Çağla Şıkel'le anılmıştı... Zeynep Bastık yeni aşka yelken açtı. Yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşayan Zeynep Bastık'ın ilişkisinin bu sefer gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği söyleniyor. İşte şarkıcı Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi...
04.10.2022 12:15 - Son Güncelleme: 04.10.2022 12:23
Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı o isim bakın kimmiş! 11 ay evli kaldığı Tolga Akış, Çağla Şıkel'le anılmıştı...
Garip ayrılık mesajları yayınlayarak boşanacaklarını duyuran Tolga Akış ve Zeynep Bastık 11 ay evli kalabilmişti. İkiliden Zeynep Bastık boşandıktan sonra iddialı pozlar vererek adından söz ettiriyordu. Genç şarkıcı şimdilerde yeni aşka yelken açtı.