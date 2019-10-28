Zeynep Bastık'ın eski halini görenler şaşırıp kaldı! Youtube fenomeninin değişimi inanılmaz...
Son günlerin parlayan isimlerinden biri Zeynep Bastık... Uzun süredir hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapan güzel yıldız, Youtube videolarıyla patlama yaşadı. 28 yaşındaki Zeynep Bastık, önceki gün Harbiye'de de konser vermişti. Kariyer basamaklarını birer, ikişer çıkan Zeynep Bastık'ın yıllar öncesine ait fotoğraflar sosyal medyaya düşünce olanlar oldu. Genç yıldızın yıllar içerisindeki değişimi ağızları açık bırakacak cinsten. İşte başta Zeynep Bastık olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.
28.10.2019 09:35
- Son Güncelleme: 28.10.2019 09:43
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