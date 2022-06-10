Zeynep Bastık'ın Edis ile samimi dansı olay olmuştu, boşanıyorlar! Nedeni açıklayan Tolga Akış: "Herkesin kaldırabileceği bir şey olmayabilir"

"BİZİM İLİŞKİMİZ EŞ OLMANIN ÖTESİNDE"

Boşanma iddiasını doğrulayan Tolga Akış, evlilik birliğini yürütemediklerini, ancak aralarında bir sorun olmadığını söyledi:

"Evet, iddia doğru. Biz boşanma kararını bir süre önce almıştık ama evden yeni taşındı. Aramızda dargınlık, küskünlük yok. Husumet asla yok. Evlilik herkesin kaldırabileceği bir şey olmayabilir. Benim hayatta en yakın arkadaşım Zeynep. Onun en yakın arkadaşı da benim. Birlikte çalışmaya devam ediyoruz, iki günde bir buluşuyoruz. Geleceğe yönelik planlarımız da var. Biz bambaşka bir bağ yaşıyoruz. Eş olmanın ötesinde bir ilişkimiz var."