Zeynep Bastık'ın Edis ile samimi dansı olay olmuştu, boşanıyorlar! Nedeni açıklayan Tolga Akış: "Herkesin kaldırabileceği bir şey olmayabilir"
Zeynep Bastık'ın Edis ile samimi dansı olay olmuştu... Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşanıyor. Konuyla ilgili yaptığı açıklama ile gündeme bomba gibi düşen Tolga Akış, "Evlilik herkesin kaldırabileceği bir şey olmayabilir" dedi. Üç yıl aşk yaşadığı reklamcı Tolga Akış ile 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de nikah masasına oturdu Bastık... Alaçatı'da bulunan bir otelde dünyaevine giren çiftin düğün törenine aralarında Eser Yenenler, Berfu Yenenler, Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in de bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Peki ünlü çift ne oldu da boşanma kararı aldı? İşte Tolga Akış'ın açıklamaları...
BOŞANIYORLAR!
Zeynep Bastık'ın Edis ile samimi dansı olay olmuştu... Önce Tolga Akış ardından da Zeynep Bastık
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır aşk yaşadığı reklamcı Tolga Akış ile 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de evlenmişti. Çift boşanma kararı alarak yakınlarını şaşırttı.
Zeynep Bastık, evliliği bitirmek konusunda eşiyle anlaşmaya vardıktan sonra birlikte yaşadıkları Levent'teki evden ayrıldı ve kendine Ulus'ta yeni bir daire kiraladı. Evliliklerinde 1 yılı doldurmadıkları için kanunen anlaşmalı boşanma davası açamayan çiftin, mahkemeye temmuz ayında başvuracağı öğrenildi.
"BİZİM İLİŞKİMİZ EŞ OLMANIN ÖTESİNDE"
Boşanma iddiasını doğrulayan Tolga Akış, evlilik birliğini yürütemediklerini, ancak aralarında bir sorun olmadığını söyledi:
"Evet, iddia doğru. Biz boşanma kararını bir süre önce almıştık ama evden yeni taşındı. Aramızda dargınlık, küskünlük yok. Husumet asla yok. Evlilik herkesin kaldırabileceği bir şey olmayabilir. Benim hayatta en yakın arkadaşım Zeynep. Onun en yakın arkadaşı da benim. Birlikte çalışmaya devam ediyoruz, iki günde bir buluşuyoruz. Geleceğe yönelik planlarımız da var. Biz bambaşka bir bağ yaşıyoruz. Eş olmanın ötesinde bir ilişkimiz var."
"BİZDEN İHANET ÇIKMAZ"
Tolga Akış, boşanmaya ihanetin mi yol açtığı sorusunu şöyle yanıtladı: "Biz evlilik işini kıvıramadık. Hiç aramız bozulmasın, tartışmayalım dedik. Mutlaka ihanet yüzünden bittiğini söyleyenler olacaktır. Ama benden de Zeynep'ten de öyle bir şey çıkmaz."