Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşka geldi! Romantik anlar anbean kameraya yansıdı! Öpmeye doyamadı

'Ara', 'Sana Bayılıyorum', 'Eyvah', 'Marlon Brando' gibi şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı şarkıcı Zeynep Bastık, yakın arkadaşları ve yeni aşkı Serkay Tütüncü ile Bodrum'da tatile gitti. Teknede aşka gelen Bastık, sevgilisini öpmeye doyamadı.
'Ara', 'Sana Bayılıyorum', 'Eyvah', 'Marlon Brando' gibi şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Zeynep Bastık, şu sıralar aşk hayatı ile gündemde.
2011 yazında Alaçatı'da Tolga Akış ile nikâh masasına oturan Bastık, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Bastık, geçtiğimiz yaz ise Alican Ayyıldız'la yeni bir aşka yelken açmıştı.
Bu birlikteliği çok uzun sürmeyen Bastık'ın ismi son günlerde Survivor ile hayatımıza giren Serkay Tütüncü ile anılıyor. İkili ilk kez Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde bir arada görülmüşlerdi.