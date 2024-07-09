Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşka geldi! Romantik anlar anbean kameraya yansıdı! Öpmeye doyamadı

1 'Ara', 'Sana Bayılıyorum', 'Eyvah', 'Marlon Brando' gibi şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Zeynep Bastık, şu sıralar aşk hayatı ile gündemde.

2 2011 yazında Alaçatı'da Tolga Akış ile nikâh masasına oturan Bastık, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Bastık, geçtiğimiz yaz ise Alican Ayyıldız'la yeni bir aşka yelken açmıştı.