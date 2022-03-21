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Haberler Magazin Zeynep Bastık siyah bikinisi ile yakın çekim paylaştı ortalığı salladı! İddialı pozları çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Zeynep Bastık siyah bikinisi ile yakın çekim paylaştı ortalığı salladı! İddialı pozları çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Zeynep Bastık siyah bikinisi ile yakın çekim paylaştı! Tolga Akış ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Dubai tatilinden yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Siyah bikinisi ile verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında art arda yayınlayan Bastık, kısa sürede büyük ilgi gördü. Ünlü şarkıcının "1987'den beri en sıcak Mart" notunu düştüğü iddiaları, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Zeynep Bastık'ın bikinili pozları...

21.03.2022 20:00 - Son Güncelleme: 21.03.2022 20:00
Zeynep Bastık siyah bikinisi ile yakın çekim paylaştı ortalığı salladı! İddialı pozları çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Zeynep Bastık siyah bikinisi ile yakın çekim paylaştı ortalığı salladı! İddialı pozları çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Dubai tatilinden paylaşım yapan Bastık, siyah bikinisi ile verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında art arda yayınladı.

Zeynep Bastık siyah bikinisi ile yakın çekim paylaştı ortalığı salladı! İddialı pozları çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Zeynep Bastık siyah bikinisi ile yakın çekim paylaştı ortalığı salladı! İddialı pozları çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan pozlara adeta yorum yağdı. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı fotoğrafları beğeni yağmuruna tuttu.

Zeynep Bastık siyah bikinisi ile yakın çekim paylaştı ortalığı salladı! İddialı pozları çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Ancak bir kısmı Zeynep Bastık'ın fotoğraflarının fazla iddialı bularak ünlü şarkıcıyı eleştirdi.

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