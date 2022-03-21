Zeynep Bastık siyah bikinisi ile yakın çekim paylaştı ortalığı salladı! İddialı pozları çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü
Zeynep Bastık siyah bikinisi ile yakın çekim paylaştı! Tolga Akış ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Dubai tatilinden yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Siyah bikinisi ile verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında art arda yayınlayan Bastık, kısa sürede büyük ilgi gördü. Ünlü şarkıcının "1987'den beri en sıcak Mart" notunu düştüğü iddiaları, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Zeynep Bastık'ın bikinili pozları...
21.03.2022 20:00 - Son Güncelleme: 21.03.2022 20:00
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Dubai tatilinden paylaşım yapan Bastık, siyah bikinisi ile verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında art arda yayınladı.