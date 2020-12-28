Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Zeynep Alkan Youtube paylaşımıyla şoke etti! Bıçak altına yatan Zeynep Alkan'ın narkozlu hali...

Zeynep Alkan Youtube paylaşımıyla şoke etti! Bıçak altına yatan Zeynep Alkan'ın narkozlu hali...

Zeynep Alkan Youtube paylaşımıyla şoke etti! Bıçak altına yatan Zeynep Alkan narkozlu halini YouTube kanalından paylaştı. Ameliyat öncesi çekilen bir videosunu yayınlayan Zeynep Alkan, "Deviasyon (burun) ameliyatı olacağım. Ses tellerimden kist alınacak. Daha önce de bir kere deviasyon ameliyatı olmuştum. Burnumdan kocaman bir et parçası almışlardı. Estetik değil." dedi. Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Zeynep Alkan, 'Bunu da yaptı' dedirtti.

28.12.2020 11:09 - Son Güncelleme: 28.12.2020 11:09
Zeynep Alkan Youtube paylaşımıyla şoke etti! Bıçak altına yatan Zeynep Alkan'ın narkozlu hali...

Zeynep Alkan Youtube paylaşımıyla şoke etti! Bıçak altına yatan Zeynep Alkan narkozlu halini paylaştı, 'Estetik değil' dedi. YouTube'daki kanalında ameliyat öncesi çekilen bir videosunu yayınlayan Zeynep Alkan, takipçilerine ameliyatla ilgili bilgileri aktardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zeynep Alkan Youtube paylaşımıyla şoke etti! Bıçak altına yatan Zeynep Alkan'ın narkozlu hali...

DAHA ÖNCE DE AMELİYAT OLMUŞ
Daha önce bir kez ameliyat olduğunu ifade eden oyuncu, "Deviasyon (burun) ameliyatı olacağım. Ses tellerimden kist alınacak. Daha önce de bir kere deviasyon ameliyatı olmuştum.

Zeynep Alkan Youtube paylaşımıyla şoke etti! Bıçak altına yatan Zeynep Alkan'ın narkozlu hali...

Burnumdan kocaman bir et parçası almışlardı. Estetik değil. Sadece nefes almamı sağlayan bir ameliyat. İşe yaramadı" diye konuştu.Ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle 3 senedir şarkı söyleyemediğini belirten Alkan, paylaştığı videoda "Bazı seslere çıkamıyorum. Bu moralimi inanılmaz bozuyor. Sesimde çatallaşma var. Kist ameliyatı olacağım. Bir hafta konuşmayacağım" dedi.

Zeynep Alkan Youtube paylaşımıyla şoke etti! Bıçak altına yatan Zeynep Alkan'ın narkozlu hali...

Zeynep Alkan, yayınladığı videoda narkozun etkisiyle kendinden geçti. Pandeminin ilk dönemlerinde İtalya ve Hollanda'da bulunan Zeynep Alkan, geçtiğimiz aylarda artık İstanbul'da kalacağını söylemişti.

Zeynep Alkan Youtube paylaşımıyla şoke etti! Bıçak altına yatan Zeynep Alkan'ın narkozlu hali...

İşte Hamdi Alkan'ın kızı ve ünlülerin çocukları...

DİĞER GALERİLER