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Zeynep Alkan Youtube paylaşımıyla şoke etti! Bıçak altına yatan Zeynep Alkan'ın narkozlu hali...

Zeynep Alkan Youtube paylaşımıyla şoke etti! Bıçak altına yatan Zeynep Alkan narkozlu halini YouTube kanalından paylaştı. Ameliyat öncesi çekilen bir videosunu yayınlayan Zeynep Alkan, "Deviasyon (burun) ameliyatı olacağım. Ses tellerimden kist alınacak. Daha önce de bir kere deviasyon ameliyatı olmuştum. Burnumdan kocaman bir et parçası almışlardı. Estetik değil." dedi. Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Zeynep Alkan, 'Bunu da yaptı' dedirtti.

28.12.2020 11:09 - Son Güncelleme: 28.12.2020 11:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





