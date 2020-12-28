Zeynep Alkan Youtube paylaşımıyla şoke etti! Bıçak altına yatan Zeynep Alkan'ın narkozlu hali...
Zeynep Alkan Youtube paylaşımıyla şoke etti! Bıçak altına yatan Zeynep Alkan narkozlu halini YouTube kanalından paylaştı. Ameliyat öncesi çekilen bir videosunu yayınlayan Zeynep Alkan, "Deviasyon (burun) ameliyatı olacağım. Ses tellerimden kist alınacak. Daha önce de bir kere deviasyon ameliyatı olmuştum. Burnumdan kocaman bir et parçası almışlardı. Estetik değil." dedi. Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Zeynep Alkan, 'Bunu da yaptı' dedirtti.
Burnumdan kocaman bir et parçası almışlardı. Estetik değil. Sadece nefes almamı sağlayan bir ameliyat. İşe yaramadı" diye konuştu.Ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle 3 senedir şarkı söyleyemediğini belirten Alkan, paylaştığı videoda "Bazı seslere çıkamıyorum. Bu moralimi inanılmaz bozuyor. Sesimde çatallaşma var. Kist ameliyatı olacağım. Bir hafta konuşmayacağım" dedi.