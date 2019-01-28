Zerrin Özer'in son hali herkesi şaşırttı! Zerrin Özer'i görenler tanıyamadı...

Zerrin Özer'in son hali görenleri şaşırttı. Ünlü isimlerin zayıflamak için seçtiği yöntemlerden bazıları uygulanabilir olsa da bazıları oldukça zorlayıcı olabiliyor. 61 yaşındaki usta sanatçı Zerrin Özer de kilo veren ünlü isimler arasında yerini aldı. Zerrin Özer adeta eridi. İşte bir zamanlar kilolu olan şimdilerde ise zayıflayıp formda kalmayı başaran ünlüler…

28.01.2019 10:43 - Son Güncelleme: 28.01.2019 10:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





