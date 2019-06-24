Zerrin Özer'den son dakika savcılık hamlesi! Murat Akıncı hakkında...
Zerrin Özer'in kendisinden 27 yaş küçük olan Murat Akıncı ile evliliği olay olmuştu. Murat Akıncı hakkında ortaya çıkan dolandırıcılık iddiaları üzerine Zerrin Özer hastaneye kaldırılmıştı. Akıncı'dan boşanma kararı alan Özer daha sonra kararını değiştirmiş ve "Eşime güveniyorum, yanındayım" açıklamasında bulunmuştu. Murat Akıncı'nın babasının bir kanalda yayınlanan magazin programına bağlanarak anlattıkları karşısında yeniden boşanma kararı alan Zerrin Özer bu kez de Murat Akıncı için uzaklaştırma kararı almak talebiyle savcılığa başvurdu.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN DA ŞU PAYLAŞIMDA BULUNDU:
''Canımdan çok sevdiğim dostlarım, hepinizin bildiği gibi son zamanlarda talihsiz olaylar yaşamaktayım, beni son derece üzen bu olayları sağlıklı bir şekilde atlatmaya çalışırken ve ivedilikle boşanma işlemlerini yürüttüğüm bu dönemde, menajerim Kemal Aslan ile ilgili olumsuz bir takım yorumların da beni üzdüğünü siz sevenlerimle paylaşmak isterim.
İyi niyetinden asla şüphe etmediğim değerli dostum, menajerim ve açıklamaları bilgim dahilinde olan Kemal Aslan'ın hali hazırda çok sıkıntılı olan bu süreçte,evlilik kurumuna olan saygısından yaptığı yapıcı yorumlar ve bilgilendirmeler maalesef yanlış anlaşılmıştır.
Yapmış olduğum evlilikten kaynaklanan iddiaları Kemal Bey gibi ,diğer yakın dostlarım da şaşkınlık içerisinde izlemektedir.
Bu nedenle hiçbir zaman desteğini tarafımdan esirgememiş olan Kemal Aslan'ın bu konuda daha fazla incitilmemesi için siz sevenlerim ve değerli basın mensubu arkadaşlarımın anlayışını rica ediyorum.
Her zaman olduğu gibi başımın üzerinde yeri olan ve benimle ilgili konularda hassasiyetini bildiğim ve fikirlerine son derece saygı duyduğum siz canlarım…. Rabbim sizeri korusun. Teşekkür ederim…Saygılarımla.''
MARAT AKINCI'NIN BABASINDAN GELEN AÇIKLAMA
"Murat Akıncı'nın öz babasıyım. 2005 yılında annesi Sevilay hanım bana telefon açtı, 'Çocuk evlenmek istiyor, babalık vazifesi yap onu evlendir' dedi. Vicdanen 'tamam' dedim. Yardımcı oldum. evlendirdim.
Düğünden sonra evlendiği kızın bütün altınlarını çalmış Murat . Bizim aile şerefimizi iki paralık etti. Ben şeker hastasıyım. Murat'ın her şeyi yalan. Kadınları ağa düşürür, sonuna kadar aşık rolü yapar. Parası olan kadınlarla ilişki kurar. Sadece bu kadınlar değil, işadamları, gençler...