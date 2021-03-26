Zerrin Özer tecavüzü ifşa etmişti... Sessizliğini bozan Güner Ümit 'tecavüzcün ben miyim?' dedi Zerrin'den açıklama gecikmedi
Zerrin Özer tecavüzü ifşa etmişti... Sessizliğini bozan Güner Ümit 'tecavüzcün ben miyim?' dedi Zerrin'den açıklama gecikmedi. Türkiye'nin en önemli seslerinden biri olan 63 yaşındaki Zerrin Özer, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yıllar önce abi dediği kişinin tecavüzüne uğradığını itiraf etmişti. Şok açıklamanın ardından bazı kanallarda Ümit Güner yerine Güner Ümit'in adı ve fotoğrafı verilince Güner Ümit, YouTube'da yayınlandığı bir programda Zerrin Özer'e "Ya niye sessizsin güzel kardeşim! Tecavüzcün ben miyim?" sözleriyle seslendi. Usta sanatçıdan konuyla ilgili açıklama gecikmedi.
"Geçenlerde gördüm vefat etti. Tabi ki ölen insanın arkasından konuşulmaz. Hakkımı helal etmiyorum." diyen Zerrin özer'in açıklamasının ardından bazı kanallarda Ümit Güner yerine Güner Ümit'in adı ve fotoğrafı verilince Güner Ümit, YouTube'da yayınlandığı bir programda Zerrin Özer'e ""Ya niye sessizsin güzel kardeşim! Tecavüzcün ben miyim?" sözleriyle seslendi.
Konuyla ilgili usta sanatçı Zerrrin Özer'den de yanıt gecikmedi. Özer, yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"sevgili dostum armağan çağlayan'ın katıldığım programında konusu geçen şahsın, sunucu ve tiyatro sanatçımız sn. güner ümit'in bu çirkin konuyla hiçbir alakası ve bağlantısı yoktur. güner ümit beyin kendisine, ailesine, sevenlerine ve medya mensubu bütün dostlara açıklama yapmayı bir bor bilirim. zira kendilerinin ve ailesinin çok üzüldüğü duyumunu aldım. ve şu anda ben de çok üzgünüm. basında ve medyada yinelenen bu konunun gerçeğini yazmak zorundayım. tekrarlıyorum. bu çirkin konunun sn. güner ümit bey ile hiçbir alakası yoktur."