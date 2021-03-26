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Zerrin Özer tecavüzü ifşa etmişti... Sessizliğini bozan Güner Ümit 'tecavüzcün ben miyim?' dedi Zerrin'den açıklama gecikmedi

Zerrin Özer tecavüzü ifşa etmişti... Sessizliğini bozan Güner Ümit 'tecavüzcün ben miyim?' dedi Zerrin'den açıklama gecikmedi. Türkiye'nin en önemli seslerinden biri olan 63 yaşındaki Zerrin Özer, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yıllar önce abi dediği kişinin tecavüzüne uğradığını itiraf etmişti. Şok açıklamanın ardından bazı kanallarda Ümit Güner yerine Güner Ümit'in adı ve fotoğrafı verilince Güner Ümit, YouTube'da yayınlandığı bir programda Zerrin Özer'e "Ya niye sessizsin güzel kardeşim! Tecavüzcün ben miyim?" sözleriyle seslendi. Usta sanatçıdan konuyla ilgili açıklama gecikmedi.

26.03.2021 13:29 - Son Güncelleme: 26.03.2021 14:18
Zerrin Özer tecavüzü ve o kişiyi ifşa etmişti... Sessizliğini bozan Güner Ümit 'tecavüzcün ben miyim?' dedi Zerrin'den açıklama gecikmedi

Armağan Çağlayan'ın Youtube programının konuğu olan Zerrin Özer geçtiğimiz günlerde şoke eden açıklamalara imza atmıştı. Programda zaman zaman duygusal anlar yaşayan sanatçı, 'Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım' sözleriyle başında geçen kötü olayı anlattı.

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Zerrin Özer tecavüzü ifşa etmişti... Sessizliğini bozan Güner Ümit 'tecavüzcün ben miyim?' dedi Zerrin'den açıklama gecikmedi

"Geçenlerde gördüm vefat etti. Tabi ki ölen insanın arkasından konuşulmaz. Hakkımı helal etmiyorum." diyen Zerrin özer'in açıklamasının ardından bazı kanallarda Ümit Güner yerine Güner Ümit'in adı ve fotoğrafı verilince Güner Ümit, YouTube'da yayınlandığı bir programda Zerrin Özer'e ""Ya niye sessizsin güzel kardeşim! Tecavüzcün ben miyim?" sözleriyle seslendi.

Zerrin Özer tecavüzü ve o kişiyi ifşa etmişti... Sessizliğini bozan Güner Ümit 'tecavüzcün ben miyim?' dedi Zerrin'den açıklama gecikmedi

Konuyla ilgili usta sanatçı Zerrrin Özer'den de yanıt gecikmedi. Özer, yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"sevgili dostum armağan çağlayan'ın katıldığım programında konusu geçen şahsın, sunucu ve tiyatro sanatçımız sn. güner ümit'in bu çirkin konuyla hiçbir alakası ve bağlantısı yoktur. güner ümit beyin kendisine, ailesine, sevenlerine ve medya mensubu bütün dostlara açıklama yapmayı bir bor bilirim. zira kendilerinin ve ailesinin çok üzüldüğü duyumunu aldım. ve şu anda ben de çok üzgünüm. basında ve medyada yinelenen bu konunun gerçeğini yazmak zorundayım. tekrarlıyorum. bu çirkin konunun sn. güner ümit bey ile hiçbir alakası yoktur."

Zerrin Özer tecavüzü ve o kişiyi ifşa etmişti... Sessizliğini bozan Güner Ümit 'tecavüzcün ben miyim?' dedi Zerrin'den açıklama gecikmedi

NELER YAŞANDI?

Armağan Çağlayan'ın Youtube sayfasında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programının bu haftaki konuğu sanatçı Zerrin Özer'di. Özer, hayatının dönüm noktasını ve yaşadığı kötü olayı anlattı.

Zerrin Özer tecavüzü ve o kişiyi ifşa etmişti... Sessizliğini bozan Güner Ümit 'tecavüzcün ben miyim?' dedi Zerrin'den açıklama gecikmedi

İşte Zerrin Özer'in açıklamaları....
"Beni İsmet İnönü keşfetmedi. Onlar Pembe Köşk'te otururdu. Biz de Pembe Köşk'ün karşısındaki binada oturduk. Çankaya ilkokuluna gidiyordum, torunları da gidiyorlardı. O karnelerimizi vermişti bizim."