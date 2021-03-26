Zerrin Özer tecavüzü ifşa etmişti... Sessizliğini bozan Güner Ümit 'tecavüzcün ben miyim?' dedi Zerrin'den açıklama gecikmedi

Konuyla ilgili usta sanatçı Zerrrin Özer'den de yanıt gecikmedi. Özer, yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"sevgili dostum armağan çağlayan'ın katıldığım programında konusu geçen şahsın, sunucu ve tiyatro sanatçımız sn. güner ümit'in bu çirkin konuyla hiçbir alakası ve bağlantısı yoktur. güner ümit beyin kendisine, ailesine, sevenlerine ve medya mensubu bütün dostlara açıklama yapmayı bir bor bilirim. zira kendilerinin ve ailesinin çok üzüldüğü duyumunu aldım. ve şu anda ben de çok üzgünüm. basında ve medyada yinelenen bu konunun gerçeğini yazmak zorundayım. tekrarlıyorum. bu çirkin konunun sn. güner ümit bey ile hiçbir alakası yoktur."