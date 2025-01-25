Zembilli’nin yıldızı Sude Zülal Güler Esma karakterini anlattı! “Vasiyetin ağırlığını içimde hissediyorum”

Şehir dışındaki işlerde oyuncuların daha kısa sürede kaynaştığı söylenir. Siz için de öyle mi oldu? Nasıl bir ortam var sette? Tabii birbirimize alışma sürecimiz oldu her iş gibi ama bu işte (ki çok zordur) herkes birbiriyle iletişim kurabiliyor ve enerjilerimiz çok tuttu. Özellikle şehir dışı işinde ve bu kadar çok hep birlikte, samimi sahneler çekerken bizim için çok önemliydi.

Set dışında neler yapıyorsunuz? Köyde boş zamanları değerlendirmek zor mu yoksa eğlenceli mi? Çok boş vaktimiz olmuyor ama olduğu zaman, yeni restoranlara ve yerlere gitmeye çalışıyoruz. Yemekler genel olarak çok güzel. Küçük aktar gibi dükkânlardan organik şeyler almayı ve oraları gezmeyi de çok seviyorum.

İstanbul'u özlüyor musunuz? Yani tabii ki özlüyorum. İnsan evini özlemez mi? (Gülüyor) Ama bu tempoda; kaldığımız otel de bizim ikinci evimiz oldu aslında. Karakterinizi sevdiniz mi? Nasıl biri Esma size göre? Esma'yı çok seviyorum. Her sahnemi, güldüğüm bir sahne olsa dahi, Murat'ını kaybetmenin verdiği acıyı unutmadan, empati kurarak oynamaya çalışıyorum. Vasiyetin ağırlığını ben de içimde hissediyorum. Çok zor. Umarım bir gün tekrar mutlu olur.

Karakterle nasıl bir bağ kurdunuz? Özel bir hazırlık yaptınız mı rol için? Esma ile çok ortak yönümüz olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok zorlanmadım hazırlanırken. Sadece insan nasıl böyle bir şeyi kabullenebilir noktasında etrafımdaki insanlardan görüşlerini alıp yaşayan kişiler var mı diye çok araştırdım. Varmış, bu gerçek bir hikâye aslında.