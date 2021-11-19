Zehra Yeşim'e saldırdı! Gelinim Mutfakta'da kavga! Ortalık savaş alanına döndü! İşte Gelinim Mutfakta Zehra'nın diskalifiye olma nedeni...

Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacılarından Zehra ortalığı birbirine kattı. Programın sunucusu Lerzan Mutlu Zehra'nın iki gündür agrasif hareketler sergilediğini anlattı. Zehra ve kayınvalidesi Aynur Hanım yarışmadan apar topar çıkarıldı. Zehra'nın önce makyöze kötü harekette bulunması ardından da Yeşim'e saldırması herkesi şoke etti. Olayın detaylarını Lerzan Mutlu ve Yeşim anlattı.