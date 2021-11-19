Zehra Yeşim'e saldırdı! Gelinim Mutfakta'da kavga! Ortalık savaş alanına döndü! İşte Gelinim Mutfakta Zehra'nın diskalifiye olma nedeni...
Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline çok az bir süre kala yarışmacılardan Zehra'nın ve kaynanası Aynur Hanım'ın diskalifiye olayı gündeme bomba gibi düştü. Bu hafta Lerzan Mutlu'nun sunumuyla ekrana gelen fenomen programda Zehra yarışmaya veda etti. Cuma günü gelmeden bir yarışmacının yarışmadan çıkarılması herkesi şoke etti. Peki; Gelinim Mutfakta Zehra neden diskalifiye oldu?
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacılarından Zehra ortalığı birbirine kattı. Programın sunucusu Lerzan Mutlu Zehra'nın iki gündür agrasif hareketler sergilediğini anlattı. Zehra ve kayınvalidesi Aynur Hanım yarışmadan apar topar çıkarıldı. Zehra'nın önce makyöze kötü harekette bulunması ardından da Yeşim'e saldırması herkesi şoke etti. Olayın detaylarını Lerzan Mutlu ve Yeşim anlattı.
GELİNİM MUTFAKTA ZEHRA VE AYNUR HANIM NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?
Gelinim Mutfakta sunucusu Lerzan Mutlu Zehra ve Aynur Hanım'ın neden diskalifiye olduğunu açıkladı.
Zehra'nın programa hazırlanırken makyözlerden birine harekette bulunduğunu söyleyen Mutlu, ''Ekibimiz önce uzlaştırma yoluna gitti. Fakat bugün bu kez Yeşim'e saldırdı'' dedi.
GELİNİM MUTFAKTA ZEHRA YEŞİM'E NE YAPTI?
Gelinim Mutfakta Yeşim yaşanan olayı, "Giyinme odasındaydık.