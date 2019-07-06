Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle böyle görüntülendi! Magazin gündemine bomba gibi düştü
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, tatil sezonunu Bodrum'da açmıştı. 21 yaşındaki genç kız, önceki gün Türkbükü'nde birkaç aydan beri aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile görüntülenmişti. Babası Kaya Çilingiroğlu'ndan özel yaşamını gözler önünde yaşamaması için sürekli uyarı alan Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam ise sevgilisiyle görüntülendi. Birkaç aydır aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile baş başa yemek yiyen Zehra Çilingiroğlu, mekan çıkışı objektiflere yakalandı. Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu muhabirleri görünce keyfi kaçtı. Genç çift, görüntülenmekten kurtulamadı. Çiçeği burnunda aşıklar, Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu, hızla Kadayıfçıoğlu'nun aracına binerek mekandan uzaklaştılar. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun ve diğer ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...
06.07.2019 19:06
- Son Güncelleme: 06.07.2019 19:26
Birkaç aydır aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile baş başa yemek yiyen Zehra Çilingiroğlu, mekan çıkışı objektiflere yakalandı. Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu muhabirleri görünce keyfi kaçtı. Genç çift, görüntülenmekten kurtulamadı. Çiçeği burnunda aşıklar, Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu, hızla Kadayıfçıoğlu'nun aracına binerek mekandan uzaklaştılar. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun ve diğer ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...
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