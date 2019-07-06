Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle böyle görüntülendi! Magazin gündemine bomba gibi düştü

Birkaç aydır aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile baş başa yemek yiyen Zehra Çilingiroğlu, mekan çıkışı objektiflere yakalandı. Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu muhabirleri görünce keyfi kaçtı. Genç çift, görüntülenmekten kurtulamadı. Çiçeği burnunda aşıklar, Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu, hızla Kadayıfçıoğlu'nun aracına binerek mekandan uzaklaştılar. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun ve diğer ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...