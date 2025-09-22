Zehirlendi mi intihar mı etti? Oyuncu Ufuk Özkan’dan hastane çıkışı ilk açıklama: Oğluma böyle bir şey yaşatmam

SOSYAL MEDYA DENETLENMELİ VE ÇOK CAYDIRICI CEZALAR VERİLMELİ

Sosyal medya ortamından şikayet ediyorsunuz. Sizce bununla ilgili bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor mu?

Kesinlikle yapılmalı. Kesinlikle sosyal medya denetlenmeli ve çok caydırıcı cezalar verilmeli. Sosyal medya dingonun ahırı gibi. Herkes her konuda uzman olmuş. Çocuklarımızı çok olumsuz etkiliyor. Sosyal medyanın temizlenmesi gerekiyor. Sosyal medyaya caydırıcı yasaklar getirilmesi için ne gerekiyorsa yapılsın. Devletimize sesleniyorum, bu konuda kamu spotu gerekiyorsa ben sev seve yaparım. Bakın benim 17 yaşında oğlum var. Odasından 2 gün çıkmadan telefonundan sosyal medyayı takip ediyor. Yeni jenerasyon dijital çağda doğdu. Sürekli dijital platformdalar. Peki bu çocuklar nereye giriyor, kimlerle konuşuyorlar. İnanın korkuyorum bir baba olarak. Her türlü insan var. Devlet büyüklerimiz lütfen bu konuda gereken ne varsa yapsın. Sosyal medyaya gelecek yasakları sonuna kadar destekliyorum. Hem bir baba olarak hem de bir sanatçı olarak yeni nesil için korkuyorum. Çocuklarımızı bu pis ortamdan korumamız gerekiyor.

SAĞLIĞIM İYİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM

Eski eşinizle aranız daha iyi değil mi?

Tabii daha iyiyiz. Onunla da bu haberlerden sonra konuştuk. O da soruyor bana "Canına mı kastettin?" diye. "Beni en iyi tanıyan kişilerden birisin. Böyle bir şey yapmayacağımı biliyorsun" dedim. Benim hayatta yapacağım bir sürü iş var. Bu hayatta en korktuğum şey birini yarı yolda bırakmaktır. Başta oğlum olmak üzere ne yapımcımı ne de çalışma arkadaşlarımı yarı yolda bırakırım. Ben son derece disiplinli, işkolik bir insanım.

Sağlınız şimdi nasıl?

Çok iyiyim. Zaten değerlerim de gayet iyi. Hiçbir sorun yok. Çalışmaya, üretmeye devam edeceğim.