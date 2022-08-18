Zara'nın son halini görenler tanıyamadı! Sosyal medyayı sallayan 46 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısını görenler: "Bambaşka olmuş"

Çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkaran Zara, Liselerarası Müzik ve Halk Oyunları yarışmasında "Türk Halk Müziği Bayan Solist" dalında Türkiye birincisi oldu. Aynı yarışmaya 1993 yılında katılarak tekrar birincilik kazandı.