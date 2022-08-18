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Haberler Magazin Zara'nın son halini görenler tanıyamadı! Sosyal medyayı sallayan 46 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısını görenler: "Bambaşka olmuş"

Zara'nın son halini görenler tanıyamadı! Sosyal medyayı sallayan 46 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısını görenler: "Bambaşka olmuş"

Zara'nın son halini görenler tanıyamadı! Sosyal medyayı sallayan 46 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısını görenler, "Bambaşka biri olmuş" , "Zaten güzeldi zaman geçtikçe daha da güzelleşiyor" yorumları yapıyor. Asıl adı Neşe Yılmaz olan Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Zara, Instagram hesabında son halini sevenlerinin beğenisine sundu. Mandalina ağacının altında poz veren ünlü türkücü, güzelliğiyle adeta büyüledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda ünlü şarkıcı iltifat yağmuruna tutuldu.

18.08.2022 14:33 - Son Güncelleme: 18.08.2022 14:34
Zara’nın son halini görenler tanıyamadı! Sosyal medyayı sallayan 46 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısını görenler: Bambaşka olmuş

"BAMBAŞKA OLMUŞ"

Zara'nın son halini görenler tanıyamadı! Sosyal medyayı sallayan 46 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısını görenler o kareleri yorum yağmuruna tuttu.

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Zara’nın son halini görenler tanıyamadı! Sosyal medyayı sallayan 46 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısını görenler: Bambaşka olmuş

Çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkaran Zara, Liselerarası Müzik ve Halk Oyunları yarışmasında "Türk Halk Müziği Bayan Solist" dalında Türkiye birincisi oldu. Aynı yarışmaya 1993 yılında katılarak tekrar birincilik kazandı.

Zara’nın son halini görenler tanıyamadı! Sosyal medyayı sallayan 46 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısını görenler: Bambaşka olmuş

1996 yılında ise TRT'nin açmış olduğu "Yetişmiş Ses Sanatçısı" sınavını kazanarak "TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı" unvanıyla göreve başlayan Zara, 1998'de "Avuntu" adlı ilk albümünü çıkardı ve güçlü sesini milyonlara duyurdu.

Zara’nın son halini görenler tanıyamadı! Sosyal medyayı sallayan 46 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısını görenler: Bambaşka olmuş

Sesi, yorumu ve rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı, dillere pelesenk olan şarkılarıyla yıllarca adından söz ettirdi. Zara şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Zara’nın son halini görenler tanıyamadı! Sosyal medyayı sallayan 46 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısını görenler: Bambaşka olmuş

Ünlü şarkıcı, son halini Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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