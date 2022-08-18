Zara'nın son halini görenler tanıyamadı! Sosyal medyayı sallayan 46 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısını görenler: "Bambaşka olmuş"
Zara'nın son halini görenler tanıyamadı! Sosyal medyayı sallayan 46 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısını görenler, "Bambaşka biri olmuş" , "Zaten güzeldi zaman geçtikçe daha da güzelleşiyor" yorumları yapıyor. Asıl adı Neşe Yılmaz olan Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Zara, Instagram hesabında son halini sevenlerinin beğenisine sundu. Mandalina ağacının altında poz veren ünlü türkücü, güzelliğiyle adeta büyüledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda ünlü şarkıcı iltifat yağmuruna tutuldu.
18.08.2022 14:33 - Son Güncelleme: 18.08.2022 14:34