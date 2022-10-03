Zara’nın gözlerden sakındığı kızı Dila’nın son hali tıpkı annesi! Ağzı burnu kaşı gözüyle annesinin hık demiş burnundan düşmüş

Asıl adı Neşe Zara Yılmaz olan sanatçının yıldızı 1991 yılında Milliyet gazetesinin açmış olduğu Liselerarası Müzik ve Halk Oyunları yarışmasında "Türk Halk Müziği Bayan Solist" dalında Türkiye birincisi olmasıyla parladı. Eğitimini de aksatmayan Zara, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu.

1996 yılında TRT'nin açmış olduğu "Yetişmiş Ses Sanatçısı" sınavını kazanarak "TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı" unvanıyla göreve başladı.