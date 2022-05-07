Zara’nın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş! Son hali şoke eden Zara...
Türk halk müziğinin en sevilen seslerinden biri olan Zara, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin Kanal A ekranlarında yayınlanan programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Zara, özel hayatıyla gündem oldu. Zara hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, sanatçının eski eşini duyunca şaştı kaldı. Zara'nın 2002 yılında nikah masasına oturduğu ve 2007'de yollarını ayırdığı eşi de kendisi gibi ünlü çıktı. İşte Zara'nın eski eşi...
07.05.2022 16:37 - Son Güncelleme: 07.05.2022 16:37
Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin, Kanal D ekranlarında yayınlanan programı Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri de Zara.
Zara, 2002 yılında nikah masasına oturduğu ve 2007'de yollarını ayırdığı, büyük bir müzik şirketinin sahibi olan eski eşi de kendisi gibi ünlü çıktı.