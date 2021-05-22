Zara’nın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Zara'nın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı… Türk halk müziğinin en sevilen seslerinden biri olan Zara, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Gözlerden uzak bir yaşam sürdüren şarkıcının, özel hayatı hayranları tarafından merak edip araştırılıyor. Ünlü şarkıcının özellikle eski eşi merak ediliyor. İnternet kullanıcıları, "Zara'nın eski eşi kim?" sorusunun yanıtını aratıyor. Şarkıcının eski eşini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Bakın ünlü şarkıcı Zara'nın eski eşi kimmiş…

22.05.2021 02:23 - Son Güncelleme: 22.05.2021 02:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





