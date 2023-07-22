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Zara'nın çekirgeyle imtihanı! Üzerine hopladı önce fark etmedi sonra fark edince bakın ne yaptı!

Çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkaran ve yıllar içinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zara, sesi ve güçlü yorumuyla sık sık adından söz ettirdi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü türkücü son olarak Kosova'da konser verdi. Zara, sahnesi sırasında bir çekirgenin üzerine zıplamasıyla gündeme geldi. Önce çekirgeyi fark etmeyen Zara, durumu fark edince bakın ne yaptı.

22.07.2023 12:29 - Son Güncelleme: 22.07.2023 12:29
Zara’nın çekirgeyle imtihanı! Üzerine hopladı önce fark etmedi sonra fark edince bakın ne yaptı!

Ünlü şarkıcı Zara'nın sahnede, çekirgeyle imtihanı.

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Zara’nın çekirgeyle imtihanı! Üzerine hopladı önce fark etmedi sonra fark edince bakın ne yaptı!

Güçlü sesi ve yorumuyla adından söz ettiren sanatçı Zara, Kosova'nın Prizren şehrinde konser verdi.

Zara’nın çekirgeyle imtihanı! Üzerine hopladı önce fark etmedi sonra fark edince bakın ne yaptı!

Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen Zara, üzerinde yürüyen çekirgeyle neye uğradığını şaşırdı.

Zara’nın çekirgeyle imtihanı! Üzerine hopladı önce fark etmedi sonra fark edince bakın ne yaptı!

Sahnede kendini kaptırarak Bülbülüm Altın Kafeste şarkısını okuyan Zara, üzerinde yürüyen büyük çekirgeyi fark edemedi.

Zara’nın çekirgeyle imtihanı! Üzerine hopladı önce fark etmedi sonra fark edince bakın ne yaptı!

Çekirgenin şarkıcının yüzüne doğru gittiği gören gir görevli ise hızla müdahale ederek çekirgeyi yere fırlattı.

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