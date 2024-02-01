Zara'dan sevgilisi olduğu iddia edilen İlker Görgülü hakkında ilk açıklama! El ele sahneye çıkıp şarkı söylemiş şiir okumuştu

Güçlü sesi, dillere pelesenk olan şarkıları ve sahne tarzıyla dikkat çeken ünlü türkücü Zara yeni bir aşka yelken açtı... Son dönemde verdiği kilolarla gündeme düşmeyen şarkıcı Zarar bu kez aşk haberiyle magazin manşetlerini süslüyor. Gönlünü meslektaşı İlker Görgülü'ye kaptırdığı idida edilen Zara'dan konuya dair ilk açıklama geldi. İşte haberin detayları...
Bir süredir verdiği kilolar sonrası geçirdiği değişimle gündeme gelen şarkıcı Zara hakkında flaş bir iddia atılmıştı ortaya geçtiğimiz günlerde.
Güçlü sesi, dillere pelesenk olan şarkıları ve sahne tarzıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Halk müziği sanatçısı Zara'nın kalbini bir meslektaşına kaptırdığı iddiası bir anda gündeme bomba gibi düşmüştü.
İddialara göre Zara'nın kalbini kaptırdığı o isim meslektaşı İlker Görgülü'den başkası değildi.