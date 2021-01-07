Zara ve kardeşini yan yana görenler inanamıyor! Hadi ayırt edebiliyorsanız edin! Estetik operasyonlarla gündeme gelen Zara...

Türkiye'nin en güçlü kadın seslerinden biri olan Zara şu sıralar geçirdiği değişimle gündemde. Bir dizi estetik operasyon geçiren ve güzelliğine güzellik katan Zara sosyal medyada da oldukça aktif. Geçtiğimiz günlerde kız kardeşiyle fotoğraf paylaşan Zara'yı kız kardeşi Bahar'la yan yana görenler şaşkınlığını gizleyemedi. "Hangisi Zara bilemedik", "En güzel kardeşler" yorumları yapılan fotoğraflarda Zara ile kız kardeşinin birbirlerine olan benzerlikleri açıkça görülüyor. İşte başta şarkıcı Zara'nın kız kardeşi Bahar Yılmaz olmak üzere ünlülerin kardeşleri.