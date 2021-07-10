Zara tatil sezonunu açtı! Tekne pozlarını art arda yayınladı takipçileri beğeni yağdırdı gören dönüp bir daha baktı

Zara tatil sezonunu açtı! Türk halk müziğinin en sevilen seslerinden biri olan Zara, yaz aylarının gelmesiyle tatile çıktı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, teknede verdiği tatil pozlarını da Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Pembe bikinisinin üstüne giydiği pareo ile objektife poz veren ünlü şarkıcının paylaşımları, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. Takipçileri, Zara'nın tatil pozlarını beğeni yağmuruna tuttu. İşte ünlü şarkıcı Zara'nın tatil pozları…

10.07.2021 20:48 - Son Güncelleme: 10.07.2021 20:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





