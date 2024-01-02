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Zara sahneye davet ettiği annesiyle duygusal anlar yaşadı: Mavişimi onore ettiniz! Güzeller güzeli annesi hayran bıraktı

Yılbaşı akşamı sahne alan ünlü şarkıcı Zara, konser sırasında annesi Hatice Hanım'a duygusal anlar yaşattı. "Mavişim" diye seslendiği annesini sahneye davet eden Zara, seyircileriyle birlikte Hatice Hanım'ın doğum gününü kutladı. Kızının sürprizi karşısında gözyaşlarına boğulan Hatice Hanım güzelliğiyle hayran bırakırken Zara o anları sosyal medya hesabında yayınladı. İşte Zara'nın "Mavişim" diye seslendiği güzeller güzeli annesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 11:17 Güncelleme 02 Ocak 2024, 11:30
Zara sahneye davet ettiği annesiyle duygusal anlar yaşadı: Mavişimi onore ettiniz! Güzeller güzeli annesi hayran bıraktı 1

Güçlü sesi ve yorumuyla yıllarca adından söz ettiren Zara, yılbaşı akşamı Abant'ta sahne aldı. Ünlü şarkıcı, konser sırasında o gün doğum günü olan annesine de bir sürpriz hazırladı.

Zara sahneye davet ettiği annesiyle duygusal anlar yaşadı: Mavişimi onore ettiniz! Güzeller güzeli annesi hayran bıraktı 2

"Mavişim" diye seslendiği annesini sahneye davet eden Zara, seyircileriyle birlikte Hatice Hanım'ın doğum gününü kutladı.

Zara sahneye davet ettiği annesiyle duygusal anlar yaşadı: Mavişimi onore ettiniz! Güzeller güzeli annesi hayran bıraktı 3

Seyirciler hep bir ağızdan "İyi ki doğdun Hatice" derken Zara, annesine sahnede mum üfletti.

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