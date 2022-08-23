Zaman hiç adil değil! Yeşilçam'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu'ya yıllar iyi davranmadı! Şener Şen ve İlyas Salman'la...
Kemal Sunal'ın Cano'su, Çiçek Abbas'ın paylaşılamayn güzeliydi, zaman yenik düştü. Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi, Şaşkın Ördek filmleriyle hafızalara kazınan Pembe Mutlu, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de Yeşilçam'a damga vurmuştu. Şimdilerde 67 yaşında olan ünlü oyuncu, son haliyle gündeme geldi. Mutlu'nun son halini görenler tanımakta zorlanırken "Yıllar ona da hiç acımamış" yorumunda bulundu. İşte Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Pembe Mutlu'nun son hali...
23.08.2022 14:14 - Son Güncelleme: 23.08.2022 14:14
Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman gibi Yeşilçam'ın usta isimleriyle aynı yapımlarda rol alan Pembe Mutlu, özellikle Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi, Şaşkın Ördek filmleriyle hafızalara kazınmıştı.
Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden olan Mutlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakmıştı.
Özellikle İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile oynadığı Mavi Mavi filminde güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu'nun son haliyle gündeme geldi.