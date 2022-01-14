Zahide Yetiş'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi Zahide'nin aynısı! Meğer onu da ekranlardan tanıyormuşuz işte Zahide Yetiş'in ablası
atv ekranlarının sempatik yüzü, usta sunucu Zahide Yetiş özel hayatı gıptayla takip edilen isimlerden biri. Genellikle gündüz kuşağının aranan isimlerinden biri olan Zahide Yetiş, 2014 yılında Cem Arısoy ile dünya evine girdi. 2018 yılında ilk çocukları Aras Arısoy'u kucaklarına alan çift şimdilerde ailelerinin tadını çıkarıyor. Zahide Yetiş'in bu kadar göz önünde olmasına rağmen diğer aile üyeleri adeta sır. Ancak öyle biri var ki yıllar önce Zahide Yetiş ile ekran karşısına çıkmıştı. O da kardeşi Selime.
14.01.2022 17:22
- Son Güncelleme: 14.01.2022 17:22
ATV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane programını sunan Zahide Yetiş, daha önce birçok kanalla çalıştı. Genellikle sabah programları sunan ve programlarda sağlıklı içeriklere yer veren Yetiş, 2014 yılında dünyaevine girdi.
Zahide Yetiş hakkında araştırma yapanlar kardeşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Meğer Zahide Yetiş'in kardeş de ekranlardan tanıdığımız biriymiş. İşte başta Zahide Yetiş olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.