Zahide Yetiş'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler çok şaşırdı! İşte Zahide Yetiş'in oğlu Aras...
Zahide Yetiş özel hayatıyla göz önünde olmayı sevmeyen ünlü isimler arasında yer alıyor. 1979 yılında Avusturya'nın Viyana şehrinde doğan başarılı televizyon programı sunucusu Zahide Yetiş'in oğlu Aras Arısoy 22 Haziran 2018'de dünyaya geldi. Yetiş hayranları minik Aras'ı günden güne merak etmeye başladı. Doğumdan sonra uzunca bir süre oğlunun yüzünü göstermeyen Zahide Yetiş, oğlu doğduktan 7 ay sonra Instagram'da bir video paylaşmıştı. "Oğlunu niye hiç göstermiyorsun" gibi sorular ile karşı karşıya kalan Zahide Yetiş, bir teyzeden aldığı mesaj ile oğlunu gösterme kararı aldığını belirtti ve böylece Zahide Yetiş'in oğlu Aras ilk kez görünmüş oldu. İşte özel hayatıyla gündem olmayı sevmeyen ve oğlunu gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Zahide Yetiş ve diğer ünlü isimlerin çocukları...
Zahide Yetiş'in 22 Haziran 2018'de dünyaya getirdiği oğlu Aras, Yetiş hayranları tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl hamilelik haberini verirken duygusal anlar yaşayan Zahide Yetiş, hamile olduğunu, "Şimdiye kadar hep dualar aldım sizlerden, dualarınızla ve teveccühlerinizle her sabah beraber olduk. Şimdi sizinle en özel en güzel anımı paylaşma zamanı ben hamileyim." sözleriyle açıklamıştı. Aras bebeği gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden 40 yaşındaki başarılı sunucu, sosyal medyadan bir teyzenin attığı mesaj üzerine ilk kez oğlu Aras'ın fotoğrafını yayınlandı. İşte herkesin merak ettiği Zahide Yetiş'İn oğlu ve diğer ünlü isimlerin çocukları...