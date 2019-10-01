Zahide Yetiş'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler çok şaşırdı! İşte Zahide Yetiş'in oğlu Aras...

Zahide Yetiş'in 22 Haziran 2018'de dünyaya getirdiği oğlu Aras, Yetiş hayranları tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl hamilelik haberini verirken duygusal anlar yaşayan Zahide Yetiş, hamile olduğunu, "Şimdiye kadar hep dualar aldım sizlerden, dualarınızla ve teveccühlerinizle her sabah beraber olduk. Şimdi sizinle en özel en güzel anımı paylaşma zamanı ben hamileyim." sözleriyle açıklamıştı. Aras bebeği gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden 40 yaşındaki başarılı sunucu, sosyal medyadan bir teyzenin attığı mesaj üzerine ilk kez oğlu Aras'ın fotoğrafını yayınlandı. İşte herkesin merak ettiği Zahide Yetiş'İn oğlu ve diğer ünlü isimlerin çocukları...