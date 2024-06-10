Zahide Yetiş oğlanı büyüttü! Son halini gören inanamadı! Müge Anlı’nın “Teyzesinin göz bebeği” dediği Aras’a bakın...

Kariyerinin yanı sıra meslektaşı Müge Anlı ile kurduğu yakın dostlukla da sık sık adından söz ettiren Zahide Yetiş, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. 9 yıllık evliliği sessiz sedasız biten ünlü sunucu, oğlunun son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Aras'ın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Ne ara bu kadar büyüdü", "Koca delikanlı olmuş", "Maşallah" yorumlarında bulundu. İşte Müge Anlı'nın "Teyzesinin göz bebeği" dediği Aras'ın son hali...
Sunucu Zahide Yetiş hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Yetiş özellikle geçen sene katıldığı bir programda boşandığını itiraf ederek uzun bir süre gündem de kaldı.
Program sunucusunun "Artık Aras'la bambaşka bir yolunuz var" demesi üzerine boşanma sürecinden bahseden Yetiş, şunları söyledi: Aras'la her zaman yeni sayfalar açtık. Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz.
Bu bizim için çok özel bir sene oldu. İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz. Baba ve babaannesiyle diyalogumuz devam ediyor"