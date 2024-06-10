Zahide Yetiş oğlanı büyüttü! Son halini gören inanamadı! Müge Anlı’nın “Teyzesinin göz bebeği” dediği Aras’a bakın...

1 Sunucu Zahide Yetiş hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Yetiş özellikle geçen sene katıldığı bir programda boşandığını itiraf ederek uzun bir süre gündem de kaldı.

2 Program sunucusunun "Artık Aras'la bambaşka bir yolunuz var" demesi üzerine boşanma sürecinden bahseden Yetiş, şunları söyledi: Aras'la her zaman yeni sayfalar açtık. Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz.