RAMAZAN İMSAKİYE
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Yüzünde gram estetik yok! Aydan Şener'in 57'lik hali şoke etti!

Aydan Şener son haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Yeşilçam'ın güzel kadınları arasında baş sıralarda gelen Aydan Şener, 56 yaşında olmasına rağmen güzelliği ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

29.04.2020 14:35 - Son Güncelleme: 13.05.2020 15:40
Yüzünde gram estetik yok! Aydan Şener'in 57'lik hali şoke etti!

Aydan Şener son haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Yeşilçam'ın güzel kadınları arasında baş sıralarda gelen Aydan Şener, 57 yaşında olmasına rağmen güzelliği ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Cildine yalnızca nemlendirici sürdüğünü ve estetik yaptırmadığını iddia eden Aydan Şener, fiziği ile de genç kızlara adeta meydan okuyor. İşte Aydan Şener'in gençliğini aratmayan son hali... Manken, sinema ve dizi film oyuncusu Aydan Şener 1 Mart 1963 yılında Kilis'de doğdu. Sinema sanatçısı Suzan Avcı'nın yeğenidir. Tam adı Memnune Aydan Şener'dir. Orta halli bir aileye mensup olan Şener, ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da tamamladı. 1981 senesinde babasının arkadaşının ısrarı üzerine güzellik yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Sanatçı aynı yıl Miss World Güzellik Yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

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Yüzünde gram estetik yok! Aydan Şener'in 57'lik hali şoke etti!

TÜRKAN ŞORAY

Yüzünde gram estetik yok! Aydan Şener'in 57'lik hali şoke etti!

TÜRKAN ŞORAY

Yüzünde gram estetik yok! Aydan Şener'in 57'lik hali şoke etti!

HÜLYA KOÇYİĞİT

Yüzünde gram estetik yok! Aydan Şener'in 57'lik hali şoke etti!

HÜLYA KOÇYİĞİT

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