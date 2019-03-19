Yüzleşme'nin Zümrüt'ü Yeşim Ceren Bozoğlu'nun eski halinden eser yok!
Şu sıralar Yüzleşme dizisinde Zümrüt karakterine hayat veren Yeşim Ceren Bozoğlu, adeta bambaşka birine dönüştü malumunuz eski halinden eser kalmadı. Verdiği kilolarla pek çok kişiye ilham veren Yeşim Ceren Bozoğlu, bomba açıklamalarda bulundu.
Rolü için verdiği ve aldığı kilolarla haber olan Yeşim Ceren Bozoğlu kısa bir süre önce Yüzleşme adlı dizi ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. Ancak Yeşim Ceren Bozoğlu daha çok verdiği kilolar ve inanılmaz değişimi ile anılıyor. Verdiği kilolarla pek çok kişiye ilham kaynağı olan Yeşim Ceren Bozoğlu yaşadıklarını anlattı.
Yeşim Ceren Bozoğlu yaklaşık dört yıl önce ekranlarda olan O Hayat Benim adlı diziyle ilgili şaşırtıcı bir itirafta bulundu. O dönem başrolünde olduğu dizi için 110 kiloya kadar çıkan Yeşim Ceren Bozoğlu izinsiz ve yoğun bir şekilde çalıştıkları bir sürecin sonunda kalbinin teklediğini söyledi. Yaşadığı bu önemli sağlık sorunu sonrasında 10 kilo verdiğini söyleyen Bozoğlu rolüne girebilmek adına yaşadığı zorlukları bu şekilde açıklamış oldu.