Yüzleşme'nin Zümrüt'ü Yeşim Ceren Bozoğlu'nun eski halinden eser yok!

Yeşim Ceren Bozoğlu yaklaşık dört yıl önce ekranlarda olan O Hayat Benim adlı diziyle ilgili şaşırtıcı bir itirafta bulundu. O dönem başrolünde olduğu dizi için 110 kiloya kadar çıkan Yeşim Ceren Bozoğlu izinsiz ve yoğun bir şekilde çalıştıkları bir sürecin sonunda kalbinin teklediğini söyledi. Yaşadığı bu önemli sağlık sorunu sonrasında 10 kilo verdiğini söyleyen Bozoğlu rolüne girebilmek adına yaşadığı zorlukları bu şekilde açıklamış oldu.