Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk’tan müjdeli haber geldi! Ünlü futbolcu evlilik teklifi etti! “Evet” diyen Melisa Aslı Pamuk...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Melisa Aslı Pamuk'un, Mustafa Mert Koç ile yollarını ayırdıktan sonra adı Fenerbahçeli Altay Bayındır ile anıldı. Ancak kısa bir süre sonra ünlü oyuncunun gönlünü başka bir futbolcuya kaptırdığı ortaya çıktı. Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşadığı öğrenilen Pamuk'un cephesinde güzel bir gelişme yaşandı. Yazıcı ile Pamuk, evlilik yolunda ilk adımı attı. İşte detaylar...