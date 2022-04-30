Yüsra Geyik’ten Mehmet Dinçerler’in müstakbel eşine olay gönderme! Sosyal medya ikiye bölündü “Bir sen kaldın Hadise'ye bulaşmayan”
Yüsra Geyik'ten Mehmet Dinçerler'in müstakbel eşine olay gönderme! Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Yüsra Geyik, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Geyik, Hadise'nin "Sevgilimi Instagram'da asla paylaşmam" sözlerine göndermede bulundu. Geyik'in bu açıklaması kısa sürede gündem olurken sosyal medya ikiye bölündü. Bir kısım "Bir sen kaldın Hadise'ye bulaşmayan" yorumları yaparak oyuncuya tepki gösterirken bir kısmı Geyik'in espri yaptığını söyledi. İşte Yüsra Geyik'in o açıklaması ve gelen yorumlar...
30.04.2022 20:45 - Son Güncelleme: 30.04.2022 21:14
Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, geçen sene kadrosundan ayrıldığı Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Geyik, söz konusu sorular karşısında "Sevgilimi Instagram'da asla paylaşmam" sözlerine işaret ederek şunları söyledi: "Yalnızım değil, kısmet bu işler... Büyük konuşmak istemiyorum. Hadise gibi asla fotoğraf paylaşmam deyip... Sanki çok tercih etmem paylaşmayı. Sonra konserimde nişanlımla fotoğraflarım çıkmış..."