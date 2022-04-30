Yüsra Geyik’ten Mehmet Dinçerler’in müstakbel eşine olay gönderme! Sosyal medya ikiye bölündü “Bir sen kaldın Hadise’ye bulaşmayan”

Geyik, söz konusu sorular karşısında "Sevgilimi Instagram'da asla paylaşmam" sözlerine işaret ederek şunları söyledi: "Yalnızım değil, kısmet bu işler... Büyük konuşmak istemiyorum. Hadise gibi asla fotoğraf paylaşmam deyip... Sanki çok tercih etmem paylaşmayı. Sonra konserimde nişanlımla fotoğraflarım çıkmış..."