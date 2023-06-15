Yüsra Geyik’ten bikinili paylaşım! Sezonu açan Yüsra boy boy yayınladı! Ortalık karıştı! Takipçilerinden yorum yağdı...
Arka Sokaklar dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Yüsra Geyik son olarak Aile'de rol aldı. Dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan genç oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Bikinili pozlarını yayınlayan Geyik, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Yüsra Geyik'in yorum yağmuruna tutulan o pozları...
15.06.2023 21:54 - Son Güncelleme: 15.06.2023 21:54
Yüsra Geyik, henüz çocuk yaştayken kadrosuna dahil olduğu Arka Sokaklar dizisinde uzun bir süre yer aldı.