Vav TV İzle
Haberler Magazin Yüsra Geyik’ten bikinili paylaşım! Sezonu açan Yüsra boy boy yayınladı! Ortalık karıştı! Takipçilerinden yorum yağdı...

Yüsra Geyik’ten bikinili paylaşım! Sezonu açan Yüsra boy boy yayınladı! Ortalık karıştı! Takipçilerinden yorum yağdı...

Arka Sokaklar dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Yüsra Geyik son olarak Aile'de rol aldı. Dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan genç oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Bikinili pozlarını yayınlayan Geyik, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Yüsra Geyik'in yorum yağmuruna tutulan o pozları...

takvim.com.tr
15.06.2023 21:54 - Son Güncelleme: 15.06.2023 21:54
Yüsra Geyik’ten bikinili paylaşım! Sezonu açan Yüsra boy boy yayınladı! Ortalık karıştı! Takipçilerinden yorum yağdı...

Yüsra Geyik, henüz çocuk yaştayken kadrosuna dahil olduğu Arka Sokaklar dizisinde uzun bir süre yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yüsra Geyik’ten bikinili paylaşım! Sezonu açan Yüsra boy boy yayınladı! Ortalık karıştı! Takipçilerinden yorum yağdı...

Son olarak Aile dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yüsra Geyik’ten bikinili paylaşım! Sezonu açan Yüsra boy boy yayınladı! Ortalık karıştı! Takipçilerinden yorum yağdı...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bikinili pozlarını art arda Instagram sayfasında yayınladı.

Yüsra Geyik’ten bikinili paylaşım! Sezonu açan Yüsra boy boy yayınladı! Ortalık karıştı! Takipçilerinden yorum yağdı...

Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma, ünlü oyuncunun takipçilerinden yorum yağdı.

Yüsra Geyik’ten bikinili paylaşım! Sezonu açan Yüsra boy boy yayınladı! Ortalık karıştı! Takipçilerinden yorum yağdı...

İşte Yüsra Geyik'in o pozları...

SON DAKİKA