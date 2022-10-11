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Yüsra Geyik iç çamaşırsız pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü! Arka Sokaklar’ın Zeliş’ini gören dönüp bir daha baktı

Arka Sokaklar'da Özgür Ozan'ın canlandırdığı Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram'da yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek iç çamaşırsız pozlarını yayınladı. Art arda paylaşım yapan Geyik'in pozları, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Yüsra Geyik'in o pozları...

11.10.2022 19:04 - Son Güncelleme: 11.10.2022 19:04
Yüsra Geyik iç çamaşırsız pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü! Arka Sokaklar’ın Zeliş’ini gören dönüp bir daha baktı

Arka Sokaklar'ın ardından Geyik, Kanal D'nin bir başka dizisi Camdaki Kız'a Muzo'nun sevgilisi Melisa olarak dahil oldu.

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Yüsra Geyik iç çamaşırsız pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü! Arka Sokaklar’ın Zeliş’ini gören dönüp bir daha baktı

8 bölüm sonra yapıma veda eden Geyik, ekranlara bir süreliğine ara verirken sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam etti.

Yüsra Geyik iç çamaşırsız pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü! Arka Sokaklar’ın Zeliş’ini gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, özellikle iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Yüsra Geyik iç çamaşırsız pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü! Arka Sokaklar’ın Zeliş’ini gören dönüp bir daha baktı

Çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Geyik, Instagram'da yayınladığı son pozlarla yine tüm dikkatleri üzerine topladı.

Yüsra Geyik iç çamaşırsız pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü! Arka Sokaklar’ın Zeliş’ini gören dönüp bir daha baktı

Beyaz pantolonu ve büstiyeri ile kamera karşısına geçen oyuncu, iç çamaşırsız pozlarını paylaştı.

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