Yüsra Geyik iç çamaşırsız pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü! Arka Sokaklar’ın Zeliş’ini gören dönüp bir daha baktı
Arka Sokaklar'da Özgür Ozan'ın canlandırdığı Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram'da yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek iç çamaşırsız pozlarını yayınladı. Art arda paylaşım yapan Geyik'in pozları, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Yüsra Geyik'in o pozları...
11.10.2022 19:04 - Son Güncelleme: 11.10.2022 19:04
Arka Sokaklar'ın ardından Geyik, Kanal D'nin bir başka dizisi Camdaki Kız'a Muzo'nun sevgilisi Melisa olarak dahil oldu.