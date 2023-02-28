Yürek Çıkmazı dizisinin Funda'sı İlayda Ildır'ı bir de makyajsız görün! Ağızları açık bıraktı! 27 yaşındaki oyuncu doğal haliyle...
Yürek Çıkmazı dizisinde Funda karakterini canlandıran İlayda Ildır'ın makyajsız hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun doğal halinin görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimisi "Dupduru güzellik" yorumunda bulunurken kimisi "Makyaj daha çok yakışıyor" ifadelerini kullandı. İşte 27 yaşındaki İlayda Ildır'ın makyajsız hali...
28.02.2023 23:17 - Son Güncelleme: 28.02.2023 23:17
Yürek Çıkmazı dizisinde Funda karakterini canlandıran İlayda Ildır, kariyeriyle sık sık adından söz ettirmişti.