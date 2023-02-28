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Haberler Magazin Yürek Çıkmazı dizisinin Funda'sı İlayda Ildır'ı bir de makyajsız görün! Ağızları açık bıraktı! 27 yaşındaki oyuncu doğal haliyle...

Yürek Çıkmazı dizisinin Funda'sı İlayda Ildır'ı bir de makyajsız görün! Ağızları açık bıraktı! 27 yaşındaki oyuncu doğal haliyle...

Yürek Çıkmazı dizisinde Funda karakterini canlandıran İlayda Ildır'ın makyajsız hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun doğal halinin görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimisi "Dupduru güzellik" yorumunda bulunurken kimisi "Makyaj daha çok yakışıyor" ifadelerini kullandı. İşte 27 yaşındaki İlayda Ildır'ın makyajsız hali...

takvim.com.tr
28.02.2023 23:17 - Son Güncelleme: 28.02.2023 23:17
Yürek Çıkmazı dizisinin Funda’sı İlayda Ildır’ı bir de makyajsız görün! Ağızları açık bıraktı! 27 yaşındaki oyuncu doğal haliyle...

Yürek Çıkmazı dizisinde Funda karakterini canlandıran İlayda Ildır, kariyeriyle sık sık adından söz ettirmişti.

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Yürek Çıkmazı dizisinin Funda’sı İlayda Ildır’ı bir de makyajsız görün! Ağızları açık bıraktı! 27 yaşındaki oyuncu doğal haliyle...

Ünlü oyuncu şimdi ise makyajsız haliyle gündem oldu. Ünlü oyuncunun doğal halinin görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yürek Çıkmazı dizisinin Funda’sı İlayda Ildır’ı bir de makyajsız görün! Ağızları açık bıraktı! 27 yaşındaki oyuncu doğal haliyle...

Kimisi "Dupduru güzellik" yorumunda bulunurken kimisi "Makyaj daha çok yakışıyor" ifadelerini kullandı.

Yürek Çıkmazı dizisinin Funda’sı İlayda Ildır’ı bir de makyajsız görün! Ağızları açık bıraktı! 27 yaşındaki oyuncu doğal haliyle...

İşte başta İlayda Ildır olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

Yürek Çıkmazı dizisinin Funda’sı İlayda Ildır’ı bir de makyajsız görün! Ağızları açık bıraktı! 27 yaşındaki oyuncu doğal haliyle...

Neslihan Atagül

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