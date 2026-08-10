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Yunanistan'da Neşet Ertaş’tan sonra şimdi de Seda Sayan! Mağaza afişlerini gören ünlü sanatçıdan ilk tepki

Geçtiğimiz hafta Yunanistan'da Neşet Ertaş'a benzetilen anahtarlığın sosyal medyada gündem olmasının ardından bu kez Seda Sayan benzerliği konuşuluyor. Samos Adası'nda bir kozmetik mağazasının vitrinindeki dev afişi gören Türk turist, "Seni de çalmışlar abla!" diyerek o anları kaydetti. Afişteki kişinin Yunan sunucu Katerina Kainourgiou olduğu ortaya çıkarken Seda Sayan da görüntülere kayıtsız kalmadı.

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Samos Adası’nda Seda Sayan Şaşkınlığı

Yunanistan'ın Samos Adası'na tatile giden bir Türk turist, sokakta yürürken bir kozmetik mağazasının vitrinindeki dev afişi görünce şaşkınlık yaşadı. Afişteki kadını Seda Sayan'a benzeten turist, cep telefonuyla görüntü çekerek ünlü sanatçıya seslendi.

Seda Sayan’ı Çaldılar! Türk Turistin Şaşırtan Videosu

"VİTRİNDE SENİ GÖRDÜM"

"Seda abla Yunanistan'dayız, Samos Adası'nda bir yere geldik. Vitrinde seni gördüm. Seni de çalmışlar abla!" diyen turistin videosu kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Afişteki Gerçek İsim Ortaya Çıktı: Katerina Kainourgiou

Binlerce izlenme ve yorum alan görüntülerin ardından afişteki kişinin kim olduğu da ortaya çıktı. Fotoğraftaki kişinin Yunanistan'ın tanınmış oyuncu ve televizyon sunucularından Katerina Kainourgiou olduğu öğrenildi. Afişin, Kainourgiou'nun iş birliği yaptığı bir kozmetik markasının reklam kampanyasına ait olduğu belirtildi.

Seda Sayan ve Yunan Sunucu Arasındaki İlginç Benzerlik

İKİ İSİM ARASINDAKİ DİKKAT ÇEKEN BENZERLİK

Sosyal medya kullanıcıları ise iki isim arasındaki benzerliğin yalnızca yüz hatlarıyla sınırlı olmadığını savundu. Bazı kullanıcılar, Yunan sunucunun afişte verdiği pozun da Seda Sayan'ın ekranlarda ve albüm kapaklarında sıkça kullandığı pozları anımsattığını dile getirdi.

Türk Kullanıcılardan Seda Sayan İçin Esprili Yorumlar

Paylaşımın altına Türk kullanıcılardan esprili yorumlar yağdı. "Seda Sayan kırmızı çizgimizdir", "Her şeyi çaldınız", "Seda ablayı yedirmeyiz", "Komşu kopyala yapıştır yapmaya devam ediyor", "Seda abla derhal duruma el koymalı" ve "Sedaki Sayanki" gibi yorumlar dikkat çekti.

Seda Sayan’dan Yunanistan Videosuna Anında Yorum

SEDA SAYAN'DAN YORUM GECİKMEDİ

Sosyal medyada hızla yayılan video Seda Sayan'ın da dikkatinden kaçmadı. Paylaşıma bizzat yorum yapan ünlü sanatçı, merakını gizleyemeyerek "Aaa neresi orası?" diye sordu.

Neşet Ertaş’a Benzeyen Figür Yunanistan’da Olay Oldu

Yunanistan'dan gelen benzer bir görüntü geçtiğimiz hafta da sosyal medyada çok konuşulmuştu. Bir hediyelik eşya dükkanında satılan anahtarlıktaki figür; bıyığı, oturuşu ve enstrüman tutuşuyla Neşet Ertaş'a benzetilmişti. Ancak figürün aslında Yunanistan'ın sevilen müzisyenlerinden Markos Vamvakaris'i temsil ettiği ortaya çıkmıştı.

Neşet Ertaş’ın Kızından Dostluk Mesajı

"BABAMI ÇALDIKLARI FALAN YOK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Neşet Ertaş'ın kızı da tartışmalara dostluk mesajıyla karşılık vermişti:

"Markos Vamvakaris Yunanistan'da fazlasıyla sevilen değerli bir sanatçıdır. Yani babamı çaldıkları falan yok. Bu güzel tesadüf dilerim güzelliklere vesile olsun, ön yargıları yok etsin, Türk ve Yunan dostlukları pekişsin."

Türkiye ve Yunanistan Arasında Mizahi Benzerlikler

Neşet Ertaş benzerliğinin ardından bu kez Seda Sayan'ın gündeme gelmesi, sosyal medyada "komşudaki benzerlikler" üzerinden yeni bir mizah dalgası başlattı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
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