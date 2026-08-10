Yunanistan'da Neşet Ertaş’tan sonra şimdi de Seda Sayan! Mağaza afişlerini gören ünlü sanatçıdan ilk tepki
Geçtiğimiz hafta Yunanistan'da Neşet Ertaş'a benzetilen anahtarlığın sosyal medyada gündem olmasının ardından bu kez Seda Sayan benzerliği konuşuluyor. Samos Adası'nda bir kozmetik mağazasının vitrinindeki dev afişi gören Türk turist, "Seni de çalmışlar abla!" diyerek o anları kaydetti. Afişteki kişinin Yunan sunucu Katerina Kainourgiou olduğu ortaya çıkarken Seda Sayan da görüntülere kayıtsız kalmadı.
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