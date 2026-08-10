Yunanistan'da Neşet Ertaş’tan sonra şimdi de Seda Sayan! Mağaza afişlerini gören ünlü sanatçıdan ilk tepki

Binlerce izlenme ve yorum alan görüntülerin ardından afişteki kişinin kim olduğu da ortaya çıktı. Fotoğraftaki kişinin Yunanistan'ın tanınmış oyuncu ve televizyon sunucularından Katerina Kainourgiou olduğu öğrenildi. Afişin, Kainourgiou'nun iş birliği yaptığı bir kozmetik markasının reklam kampanyasına ait olduğu belirtildi.